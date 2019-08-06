【爪夷文書法爭議】華聯三校家長請愿 反對納入華淡小正課

（太平6日訊）華聯三校數十名家長，今午烈日當空自發性聚集在校門口外，群起堅決反對爪夷文書法納入華淡小正課，並希望首相聽到他們心聲。

這些家長表示近日飽受上述課題的困擾，卻不知要向誰求助及反映心聲，因此昨天便通過簡訊號召家長于今日中午12時15分，在華聯三校前集合，以表達他們對這項課題的不滿。

雖然在進行和平請愿時，霹靂州馬華公共服務及投訴局主任劉國南，以及馬華太平區會主席洪瑞英、馬青太平區團長李浩誠等人也到場聲援，不過，家長們強調這只是家長們之間的請愿，謝絕政黨介入。

家長江美晶說，目前學生功課壓力大，如果有了爪夷文書法，他們會因為要學得更好，而要父母教導，但父母又不懂爪夷，只好讓孩子去補習，如此一來，家長及子女的壓力便會更重。

“再說，爪夷文書法對學生沒有什么實際用途，應該是讓學生選擇性學習，而非列在馬來文課中。”

家長陳女士擔憂爪夷文書法在華小落實，接下來便會在華文國民型中學推行，這可能會犧牲掉學習華文的時間，因為上華文課的時間已非常有限了。

家長徐玉華指華教是華社最后的堡壘，一旦有了缺口，華校便會變質，因此所有華裔都應該加以捍衛。

他說，小學生學習爪夷書法，對他們沒有實際用途，卻會加重學生及家長的負擔，因此家長都應該反對，希望政府能收回成命。

劉國南抗議教育部一意孤行，將爪夷文書法植入華小課程，同時譴責希盟政府不把民意當作一回事，他也指行動黨國州議員則大部分都選擇靜靜，令人失望。

洪瑞櫻指她在收到簡訊后，決定出席以示支持家長，因為個人的力量較小，大家必須在此課題中站在一起反對。

“我贊揚家長們的勇氣及捍衛華教精神，因此出席給予打氣及支持。”

馬青太平區團團長李浩城說，馬華不論是中央及區會，都大力反對在小學推行學爪夷文書法。