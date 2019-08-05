501萬租寧靜號 Kylie Jenner 開慶生趴

（八打靈再也5日訊）為了慶祝22歲生日，美國社交媒體達人兼模特兒凱莉珍納（Kylie Jenner）將以每週120萬美元（約501萬令吉）的租金，租下劉特佐之前擁有的“平靜號”（現改名為“寧靜號”Tranquility）豪華遊艇開慶生趴。

凱莉珍納也是凱莉化妝品（Kylie Cosmetics）創辦人。

根據TMZ娛樂報道，他們獲知凱莉珍納以每週租金約120萬美元（約501萬令吉）的代價租用“寧靜號”這艘遊艇歡慶她於8月10日的生日，幸運的是，壽星身價不菲。

不過，報導只指可容納22位貴賓的游艇，已有29名船員等待他們的到來，只是至今沒有任何有關誰將與凱莉珍納共乘“寧靜號”的消息。

“我們被告知生日派對將在地中海某個港口舉行，肯達爾詹娜（Kendall Jenner）和葛妮卡戴珊（Kourtney Kardashian）已經在那里。”

“寧靜號”的航程為5000海里，最高時速20節，能夠載著賓客在地中海遊船河。

這艘豪華遊艇的內部由Winch Design設計，外部則是Oceanco風格，備有水療中心、美容院、電影院及健身房等設施。

劉特佐被指利用來自一馬發展公司的2億5000萬美元（約10億3750萬令吉）資金購買“平靜號”，先是被印尼當局扣押，然後移交給馬來西亞政府，最終以1億2600萬美元（約5億2290萬令吉）轉售給雲頂馬來西亞。