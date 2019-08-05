大馬機場9航空公司合作 7日起設自助登記系統

（雪邦5日訊）大馬機場與9大航空公司合作，從8月7日起，重新在吉隆坡國際機場分配兩排登記櫃台（CIC）的地點，並新設了多個自助登記系統，為旅客提供更快速登記服務。

上述9大航空公司包括馬航(MH)、馬印航空(OD)、微笑泰航(WE)、越南航空(VN)、巴基斯坦航空(PK)、約旦皇家航空(RJ)、國泰港龍航空(KA)、菲律賓航空(PR)及曼穀航空(PG)。

根據文告指出，馬航將在吉隆坡國際機場第5樓的離境處（Departures），在字母B、D和H排的櫃台提供登記手續及托運行李服務。

文告提到，馬航把國際經濟艙的登機手續和行李托運服務，遷移到吉隆坡國際機場的H排；至於國內經濟艙的登記手續和托運行李的服務將繼續保持在B排。

“商務艙乘客、白金及黃金會員等，則保留在D排享受專屬辦理登機手續及行李寄存櫃台。”

大馬機場集團首席執行員拉惹阿茲米說，吉隆坡國際機場的5樓登記區，在高峰期人流繁忙，因此該集團與占有多數乘客的馬航進行緊密合作，重新規劃登機地點，以改善乘客的體驗。

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