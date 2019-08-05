【爪夷文書法爭議】敦達因：勿陷語言爭議 不計種族推新經政策

（吉隆坡5日訊）精英顧問團主席敦達因聲稱，與其深陷在語言課題的爭議上，還不如反思如何不計較種族之分，教育下一代以正確的道德價值觀接受工業4.0的培訓課程，方可有效推動我國新經濟政策。

他今日接受馬大的公共政策及管理研究所的邀請，在主題“公共政策新課題：全球趨勢和預測”國際論壇上指出，當我國深陷在語言課題的爭議之際，其他國際早已超越英語、華語或馬來語，進入機械編程和編碼的語言。

“究竟要到什麼時候，我們才會意識到自己已經落後了許多？”

“教育方針與新經濟政策息息相關，若不優先處理教育課題，再好的經濟政策也無法發揮其作用。當其他國家正在如何聚焦於推動工業4.0時代，讓年輕人學習人工智能的課程時，我們卻還在為是否要英語教數理爭論不休。”

勿忽視培養技術人才重要性

敦達因提到，不要忽視培養技術人才的重要性，外國早已準備好迎接工業5.0的時代，而我們依舊追趕著有關工業4.0的培訓。

他說，須教導年輕人積極的道德價值觀，終止種族政策，對其他種族須抱同理心。

“如果教導年輕人，他們有權因種族，而取得淩駕其他人的權利，我們又能獲得什麼？灌輸學生，讓他們認為其他宗教信仰其實比自己的信仰更低級，這是正確的行為嗎？你因為來自某個經濟狀況較為成功的族群，就應看低其他族群，這樣是對嗎?

“你是否因為你的母語是經濟強國的官方語言而感優越？這樣想，對嗎？”

敦達因強調，政府制定的新經濟政策的初衷是好的，無奈多年後卻演變成兩極化政策，一方與歧視有關，一方又與權利有關。

他表示，513事件爆發後，由時任首相敦拉薩制定的新經濟政策，旨在減少種族間不平等的現象及消除貧窮。

他直言，過去50年，我們須承認，新經濟政策確實發揮作用，貧困已基本被消除，中產階級成長，經濟發展更多元化，成功讓大馬成為上中等收入國家。

他也認為，如今的新經濟政策確存有缺點，仍有一些原住民地區，在基礎便利設施、教育程度上與城市有所差距。

他表示，希盟政府在推動“繁榮共享”的經濟糢式，希望能減輕各族、階層和地域收入不均問題。

“某些政黨為保護自己私利，正在用手段玩弄種族及宗教課題，且遺憾地獲許多種族分子支持。”

敦達因舉例在馬來人社群中，似乎每個角落中都可見到有無數的“鬼”在從中作梗，因此必須在形式、宗教及道德上教育後一代，指引未來社區發展方向。