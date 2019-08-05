中大使館發放拉大獎學金 12萬助30各族生





（雪蘭莪．雙溪龍5日訊）中國駐馬大使館今日發放總額12萬令吉的拉曼大學學生獎學金給30名巫裔、華裔和印裔優秀學生，每位受惠學生一次性得到4000令吉的獎學金，以示鼓勵。

拉曼大學校長拿督蔡賢德在中國駐馬大使館拉曼大學學生獎學金頒發儀式上說，該校對再次成為這項獎學金的受惠者深感榮幸，這一次的受惠學生除了本科生，也包括基礎課程的學生，並希望有助於減輕學生家庭的經濟負擔，鼓勵他們繼續努力，創下輝煌的成績，成為其他學生的楷糢。

他透露，中國駐馬大使館於2016年頒發總額6萬令吉的助學金給拉曼大學20名巫裔本科生，跟著於2017年7月及11月分別發放7萬2000令吉及12萬令吉獎學金給24名和30名拉曼生。

他說，拉曼大學內部已為1萬7670名學生分別提供1億8640萬令吉的獎學金及1360萬令吉的助學金。

另一方面，中國駐馬來西亞大使館公使銜參贊陳辰說，除了積極傳播中國文化，拉曼大學更對華文教育做出巨大的貢獻。

因此，他期待學生們當好促進中馬友好交流的參與者、實踐者及推動者，為促進中馬友好合作和關系的進一步發展發揮橋梁和紐帶作用。

他說，2018年訪馬的中國游客有近300萬人次，同年訪華的馬來西亞游客則有129萬人次，與此同時，有1萬5000多名中國學生在馬來西亞學習與活，約1萬名馬來西亞學生在中國留學，希望中馬兩國的人文交流更加密切。

“這種良好的合作，中馬兩國需要大量掌握專業知識，精通語言和了解對方文化的人才，為此希望同學們學好漢語和專業，做好迎接未來挑戰的準備。”

出席者包括拉曼大學教育基金會主席丹斯里石清霖、拉曼大學副校長（國際與學術發展）尤芳達、副校長（研究與商品化）法益茲、60名中國華南農業大學交換師生。

正在拉曼大學就讀基礎課程的18歲雙胞胎──曾鉫斌和曾鉫傑，是中國駐馬大使館拉曼大學學生獎學金的受惠者；兩人是有聽力障礙的學生。

曾鉫傑是在3年級時發現自己的聽障問題，盡管可以聽見一些聲音，但還是得戴上助聽器才能聽清楚他人的說話；曾鉫斌則是天生就有聽障問題，需要助聽器來聽見聲音。

不過，曾鉫傑說，他們的學習並未受到聽障對所阻礙，除了得到老師們的特別照顧，安排他們坐課堂前排座位，同學間也給予他們包容、鼓勵及協助。

他表示，他們用了2至3星期申請中國駐馬大使館獎學金，借此減輕家庭的經濟壓力，讓他們能專註學習。

“我的媽媽是家庭主婦，爸爸是退休人士，也有尋找兼職工作。”

曾鉫斌說，在完成拉曼大學基礎課程後，他們將繼續就讀工程系學士課程，以完成工程師的志願。