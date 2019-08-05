慕尤丁：從收容數據顯示 人口販賣逐年減少

（吉隆坡5日訊）內政部長丹斯里慕尤丁說，今年首六個月，我國收容的人口販賣受害者共543人，但與2017年（2945人）及2018年（1474人）同期相比，已有明顯減少。

他於今日為“2019年攜手對抗現代奴隸制”（JHAMS）反販賣人口大會主持開幕時說，政府已在《2019年國際販賣人口報告》（TIP）建議下持續遏制國內的人口販賣活動，而內政部反販賣人口理事會的記錄顯示，國內的人口販賣受害者正在逐年下降。

“政府將會繼續加強執法、監察、預防與保護措施，借以證明對打擊人口販賣活動的決心。”

“除了在所有州屬任命專門負責人口販賣的檢察官和執法中心，我們也設立了處理相關案件的特別法庭。”

他透露，政府也於今年為人口販賣受害者提供基本技能培訓與證書，同時安排受害者援助專家和執法人員協助受害者。

慕尤丁也歡迎各領域行業和政府機構，合作打擊違反人權與正義的人口販賣行為，共同提高社會對這種不法活動的認知。

他坦言，政府理解不可能於一夜間解決這個問題決，但卻絕不會放棄打擊這些犯罪分子。

今月兩舉舉行的的“攜手對抗現代奴隸制”（JHAMS）反販賣人口大會，吸引來自公民社會、政府機構、企業界、教育界和聯合國機構等300名代表出席。

參與者將在大會上談論馬來西亞面對的人口販賣問題與挑戰，就兒童販賣、強制勞力和安全移民等主題進行討論，並相互交流意見與解決方案。