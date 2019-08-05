林冠英：預算案將宣佈貿易戰應急方案 不推遺產稅 明年沒新稅

（吉隆坡5日訊）財政部長林冠英說，2020年財政預算案將會宣佈針對中美貿易戰的應急方案，並重申明年的財政預算案肯定不會推介新稅務，作為財長的他，也排除在未來推行遺產稅。

針對中美貿易戰持續升溫，他表示，當我國其中一個主要貿易夥伴，無論是美國或中國有所行動時，大馬自然也會受到影響。

“中國是我們最大的貿易夥伴，肯定會有影響。”

他今午為2019年全國稅務會議主持開幕後，受詢大馬將如何應對中美貿易戰的影響以維護我國的經濟時說：“在（來臨的）財政預算案，我們將會有應急措施，以應付貿易戰加劇的情況。”

“肯定會有應變配套，讓大馬免受貿易戰帶來的影響，當然現在也有說法指貿易戰年底就能獲得解決，我們還需要再觀察，但我認為我們必須要有應變（措施）。 ”

另外，受詢政府是否未來也不打算落實遺產稅，林冠英強調自己只是說2020年財政預算案不會有這個稅務。

“但我之前也說了，如果有什麼我們想要徵收或落實的稅務，我們早已落實，不會中間才推行，因此不太可能會有新稅務。”

“但肯定……在可預見的未來，我會排除（落實）遺產稅。”

劉特佐不能通過SVDP脫罪

林冠英強調，涉及一馬發展公司（1MDB）的富商劉特佐，不能通過自願申報特別計劃（SVDP）繳清過去拖欠稅務來洗脫罪名。

他今日再次鼓勵納稅人響應內陸稅收局（LHDN）的自願申報特別計劃，以獲得該局發出的“繳清稅務信”（Clearance Letter），就能避免稅收局官員往後的查詢；但林冠英強調，全國祇有一個人不准獲得這封信函，那就是劉特佐。

“SVDP計劃只涵蓋了稅務法令，不包括刑事法，所以當我說到SVDP，不代表像劉特佐這樣的人可以來申報之前未申報的收入，然後就沒事了，沒有這回事。

“他可以繳清個人所得稅，但他還是得面對刑事提控，他偷了你們的錢。”

林冠英表示所有參與SVDP計劃的人士，在繳清所有拖欠稅務後，將獲得稅收局發出的“繳清稅務信”，屆時受到稽查並被要求出示過去6至7年的收據時，只要出示這封信即可，也不必找出舊收據給稅收局。

在台上的內陸稅收局總監拿督斯里沙賓也點頭，認同林冠英的上述言論。

截至2019年6月23日，已有48萬6360名納稅人參與SVDP計劃。

重申大馬政治穩定

林冠英表示，他對大馬被視為政治不穩定的國家感到驚訝，並重申大馬沒有政治不穩定的問題。

“我要重申，大馬的政治環境穩定，我們擁有穩定的政府，我們的首相也對國家的政治前途有把握。”

“馬哈迪已經說了很多次，讓我在此重復他的話，他說'這個政府會兌現我們的承諾'，我們專注於推行的製度改革，將在2021年獲得兌現。”

他表示，就如他在致詞中所說的，政府有信心達成目標，而首相敦馬哈迪也多次重複，後者是個遵守承諾的人，希盟政府也一樣，他們將努力兌現所宣布的承諾。”

對於他是否認同經濟事務部長拿督斯里阿茲敏阿里，支持首相敦馬哈迪應該任相滿5年的說法，林冠英則沒有正面回答。

其他場合回應萊課題

林冠英表示，他將在其他場合回應與萊納稀土廠課題有關的提問。

然而，對於前首相拿督斯里納吉要求無法關閉萊納稀土廠的林冠英向人民道歉及辭職，林冠英先反問記者來自哪一家媒體，記者回應《星報》後，林冠英只說：“正常啦”，但他沒有再做回應。

另外，當記者詢問大馬對萊納及稀土領域投資的需要程度，是否達致國家寧可面對環境威脅，並讓關丹人民的健康面對危害及風險，他回應說：“我想相關部長已經回應了。”

“我們可以談這個，但不是在這裡（活動），或許可以在另一個場合。

“我想先讓（相關）部長回應，我比較希望能在其他場合回應這個問題，不是這裡。”

不過，林冠英沒有說明他口中的部長，究竟是同屬行動黨的能源科藝及環境部長楊美盈，抑或水務、土地及天然資源部長希維爾或企業發展部長拿督斯里禮端尤索夫。

希維爾及禮端尤索夫對稀土領域能帶來的1000億令吉投資表示歡迎，並認為人民應該以開明的態度看待稀土行業，惟兩名部長的言論與楊美盈過去措辭強烈要求萊納稀土廠將滯留我國的廢料運離大馬的立場出現矛盾。