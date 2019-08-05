【爪夷書法爭議】12華印組織不同意增課程 介紹就夠了





（吉隆坡5日訊）10個華團與2個淡米爾組織今日召開聯席會議，針對教育部在小學四年級推行爪夷文書法一事達成共識，與會代表不同意在華淡小馬來文課程增設學習爪夷書法，但能接受參照現有小五國文課本內容介紹爪夷文，要求教育部在未厘清有關修正課本內容細節前，應先擱置上述措施，另作討論。

出席聯席會議的團體包括教總、董總、華總、中華總商會、校友聯總、留台聯總、獨立大學有限公司、林連玉基金、華理會、留華同學會、淡米爾基金會及Persatuan Titian Digital Malaysia。

各團體代表將於明天（6日）與教育部副部長張念群就此課題交流，以了解具體的情況。

他們同時也會向教育部傳達各團體組織的立場和要求，包括委任華教團體和淡米爾教育團體的代表參與有關課程修訂，以免教育部在沒咨詢利益相關單位和雙向討論的情況下，做出令人擔憂的決定。

董總主席陳大錦在會議後的記者會上聲稱，盡管教育部做出宣布將修訂國民型小學馬來文課程與評估標準（DSKP）及課本內容，只介紹爪夷文書法藝術，不會有評估，而且也不會通過成語來學習和練習，及不會加重老師和學生的負擔，但他們對此抱持謹慎態度。

確保符合華淡小

“教育部的聲明仍有許多細節待厘清，因此，我們要求教育部公布具體修正情況，讓大家清楚知道如何在華小和淡小落實介紹爪夷文書法的內容，以解除大家的疑慮，並確保符合華小和淡小的實際情況。”

陳大錦認為，在華淡小馬來文課程里增設學習爪夷文書法的內容，不符學習馬來文的實際需求，也無助於提升學生掌握馬來文的能力，並主張在小學階段提高馬來文的水平是華淡小須努力的方向。

“因此，作為其中一項增加馬來文學習樂趣的管道，只要向學生介紹爪夷文書法藝術就足夠，這些規定都應列入課程與評估標準（DSKP）內，讓老師有所依據。”

“在這方面，教育部可參考目前華淡小五年級馬來文課本，有關介紹各族群書法藝術的單元，其中就包括了對爪夷文書法藝術的介紹。”

董教總非否定爪夷文

陳大錦強調，不同意學習爪夷文書法並非否定馬來文或爪夷文，更與愛國情操無關，促有心人士停止制造宗教和種族問題。

“不同意馬來文科增設學習爪夷文書法的內容，並非否定馬來文或爪夷文，亦非拒絕多元文化，而是依據教學原理與師生負擔為考量。”

他引述國語法令第九節(Sekyen 9, Akta Bahasa Kebangsaan)，內容闡明羅馬字作為馬來文的官方書寫系統，因此各團體組織全力支持以羅馬字馬來文的教學，不贊同爪夷文書法列入教學，這不但完全不違法，更無不愛國或破壞族群和諧之說。

“一些人蓄意將反對學習爪夷文書法等同於不愛國，可謂亂扣帽子，無稽之談。”

陳大錦促請這些企圖制造宗教和種族問題，以達個人利益的不負責任團體或個人，停止散播不實言論，這是嚴重破壞國民和諧的不當行徑，應嚴厲譴責。

他重申，他們全力支持教育部在學校教育推展跨族群與文化交流活動，包括在各源流學校的課程和活動融入多元文化價值，讓學生了解與學習各族群的文化特色，但這必須符合各源流小學的實際情況，不能改變各源流學校現有特徵。

同意介紹爪夷文

教總主席王超群解釋，他們只同意以“介紹”的方式將爪夷文當做藝術賞析納入課本，而非“學習”的方式，因此不同意讓學生練習發音或學寫爪夷文字體，因為那並不合適。

他說，事實上現有的小五馬來文課本內就有介紹各族群包括爪夷文書法，因此若小四的課本內容增設爪夷文元素也相差無幾的話，是可被接受的。

“就像在國小的課程里也有介紹甲骨文一樣，甲骨文是一種古文，但學習就不需要。”

另一方面，董總秘書長黃再興則指出，在這個課題上若只用“同意”或“不同意”這兩個字眼概括整件事的話，是非常危險的，各華團組織的立場是，只要能符合華團“介紹”而非“學習”的條件，納入課本是能被接受的，反之，他們將堅決反對。

他強調，他們並沒阻止學習爪夷文，因為這是每個民族的傳統歷史，但從教育角度而言，華淡小已需學習三種語言，若再加上學爪夷文時間根本不夠，也違反了教育原則。

出席聯席會議的代表包括董總署理主席拿督陳友信、華總副總會商拿督黃保俊、教總秘書陳清順、校友聯總會長陳鵬仕、署理會長葉全發、華理會主席拿督王鴻財、副主席彭德生、留台聯總署理會長洪進興、留華同學會會長莫澤林、副會長趙啟發、獨大有限公司總務蔡慶文、大馬淡米爾基金會主席提拉威安（Thiraviam C. Maruthai）等。