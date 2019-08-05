上訴庭維持高庭裁決 一馬案如期19日開審

（布城5日訊）上訴庭維持高庭裁決，駁回控辯雙方展延將在本月19日開審的前首相拿督斯里納吉涉及一馬發展公司貪污及洗黑錢控罪案的申請。

以法官拿督阿都拉曼為首的上訴庭三司，聆聽控辯雙方陳詞後說，上訴庭並沒有發現合理理由以推翻高庭裁決，高庭法官行使斟酌權拒絕申請時並沒有誤判，因此上訴庭沒必要干預高庭裁決。

他指出，高庭法官也清楚向控辯雙方表明，他願意以騰出一些審訊時間讓SRC案件進行審訊，因此上訴庭維持高庭裁決，駁回控辯雙方提呈要求先完成SRC國際公司洗錢案，展延一馬公司案的申請。另外兩名法官是拿督查芭麗雅及拿督哈斯納。

沙菲宜：將上訴聯邦法院

納吉代表律師丹斯里沙菲宜告訴法庭，他將向聯邦法院提出上訴，因此要求上訴庭盡快撰寫判詞。

總檢察長湯米湯姆斯較早前說，控方根據刑事程序法典259條文賦予法官展延案件的權利提呈展延一馬發展公司案的申請。他說，控辯雙方皆提出上訴申請，主控官布迪曼副檢察司已提呈兩份宣誓書，被告納吉也入稟宣誓書表示沒有異議。

他說，SRC案件目前已傳召第54名證人，並預計控方將會再傳召20位證人出庭供證，因此極可能不會在本月15日完成審訊。

沙菲宜也表示支持控方提出展延審訊的申請，也同時提出上訴申請。他說，SRC及一馬發展公司案擁有相同的辯護律師團隊，辯方無法分心處理兩宗案件，案件也涉及大量文件需要控辯雙方處理。

承審此案的高庭法官科林勞倫斯於7月18日駁回控方申請展延一馬發展公司案的動議，並指一馬發展公司案涉及公眾利益，因此需要如期開審，不能再展延。

但他表示，雖然一馬發展公司案如期開審，但會以較伸縮性的方式進行。

科林勞倫斯較早前曾同意展延原定於4月15日開審的一馬發展公司案至5月14日，以優先處理SRC國際公司洗錢案。控方在今年5月初再次要求取得庭令展延一馬發展公司案審訊，直到SRC國際公司洗錢案審結為止，因此高庭將原定於5月14日開審的一馬發展公司案展延至8月19日，二度讓路審理SRC國際公司洗錢案。