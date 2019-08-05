中總經濟狀況調查報告 31.8%華商對經濟悲觀

（吉隆坡5日訊）馬來西亞中華總商會（中總）2019上半年及下半年大馬商業和經濟狀況調查報告（M-BECS）指出，多數企業繼續對我國2019年下半年的商業狀況保持警惕，相比上一期調查，華商對2019年下半年的經濟預期，持悲觀態度增加了3.4%。

報告指出，華商預計國內經濟在2019年仍面臨挑戰，有31.8%華商表示“悲觀”，只有13.5%表示“樂觀”。

僅13.5%樂觀

報告披露，有較高比率華商，對2020年上半年持有樂觀態度，即從2019年的14%增至21.4%，而表示“悲觀”的商家降低了12.7%，意味著商家對2020年的經濟展望明顯轉佳。

中總社會經濟研究中心執行董事李興裕在一項由中總總會長丹斯里戴良業召開的新聞發布會上，公布上述結果，並說明由5月初至7月初展開的上述調查行動，共收到924份會員的回複。

他表示，有53%商家對今年下半年的前景持有“中和”的看法，持“悲觀”者達到33%。

“悲觀情緒由2019下半年邁入2020上半年，將有所轉變，較少的商家表示悲觀，也就是2020上半年的19%，對比2019年的29.6%。”

他強調，影嚮商家業務5大因素，排在首位是國內競爭（44.8%）、政府政策（43.4%）、國內需求下跌（43%）、原料價格上漲（38.3%）及馬幣的波動（36.1%%）。

他說，接受調查的商家主要為批發與零售業（23.1%）、制造業（21.2%）、建築業（13.4%）、專業與商業服務（10.8%）、進出口貿易（6.7%）五大行業；當中服務領域占了60.2%，而中小型企業占91.5%，大企業占8.5%。

他透露，45.2%的商家表示他們今年上半年的商業狀況為“差”，48.1%的商家表示“滿意”，顯示商家對2019年上半年和2019年下半年的商業狀況尚屬滿意。

“對2019上半年，有48.3%商家對現金流狀況感到滿意，債務人狀況則為49.3%。對於2019下半年，幾乎相同比率的商家預計將對現金流狀況（48.8%）和債務人狀況（47.8%）感到滿意。”

78.2%認為政府推動旅遊不力

李興裕說，今次的問卷也針對2大課題進行了調查，就是未被開發的旅游業潛能，以及國內直接投資（DDI）；當中有78.2%商家，認同政府和相關機構未投入足夠的努力，以掌握巨大的旅游商機；更有81%商家認為，我國旅游業落後於鄰國泰國和印尼。

報告透露，74.9%的商家贊同讓中國與印度的游客，享有免簽證，有25.1%回複者則“反對”。

報告指出，有78%的商家認為我國生態旅游，例如獲納世界文化遺產名錄的自然及文化景點、熱帶雨林（馬六甲及喬治市、玲瓏穀考古遺址、姆魯國家公園、京那峇魯公園）等應成為2020旅游大馬年的重點項目；有73.4%者認為，由於大馬美味食品非常受歡迎，所以應在各州舉辦年度大型美食節，展現多元、豐富的大馬飲食文化。

“商家們也建議，政府應致力於推廣教育旅游、醫療旅游及大會和展覽（MICE）等項目的利基市場。”