羅里衝撞 刀匪攔劫 假車禍搶金百萬







（怡保5日訊）假車禍，真搶金！拖格羅里衝撞製造車禍，2輛負責運金的轎車被搶價值逾100萬金飾，搶匪得手後逃之夭夭。

霹靂州刑事調查代主任安努亞助理總監在搶劫案現場的記者會上透露，負責運送的兩名男子今早循著一向來的行駛路線到其華裔僱主位於怡保東旋園的住家接載4袋金飾品，打算運往吉蘭丹，沒料到在路途中突然被羅里衝撞。

“兩名從羅里下來的蒙面匪徒手持巴冷刀上前搶金飾，現場還有另外兩名同樣蒙面的同黨坐另一輛交通工具緊隨在後支援，4搶匪預計是乘坐該輛交通工具逃離現場，全程只是短短的5分鐘。警方將繼續調查該交通工具的下落。”

安努亞指出，該輛涉事羅里使用的是真車牌，今早甫在巴生河流域被偷，作為犯案交通工具。根據羅里的衝撞方式，這起搶劫案是預謀作案。由於天色尚暗，受害者未能確認嫌犯是否是本地人。他說，兩名30多歲的受害者被碎裂的車鏡玻璃割傷，已送往醫院療傷。

他說，警方會從多角度調查，包括檢查現場沿路是否有閉路電視錄下犯案過程，將援引刑事法典395條文（結夥搶劫）、397條文（持械搶劫）調查此案。

案發地點處於怡保東旋園某處，由於並非靠近大路，人煙稀少，現場見到受害者駕駛的豐田休旅車和三菱柏杰羅越野車車頭司機位損毀，鏡子破碎，就連汽車安全氣囊也彈出，可見衝撞的力度之大。