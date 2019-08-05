方天興：新領導層精誠團結 盼華總選舉民主平和

（吉隆坡5日訊）華總會長丹斯里方天興希望本屆華總選舉能夠在民主、平和與順利聲中度過，確保新屆領導層能夠繼續引領一個精誠團結的大團隊，重新整合後繼續有效和積極的服務華社。

他也希望本屆選舉能夠優先探討與尋求在協商精神下化解，以在一團和氣下達致皆大歡喜的格局。

方天興是昨午在華總大廈會議室召集的“各州會長特別集會”上，針對本屆選舉事宜作出上述呼籲。

華總第14屆中委會選舉，今天（5日）下午2時開始接受提名，並於本月26日（星期一）中午12時結束，而大會及選舉則落在下月8日，在吉打州亞羅士打舉行。

在會上，方天興也感激各州會長和全體華總中委、各機構各委員會成員，在其任期的領導期間所給予的全面配合與全力支持，讓華總能夠以一個大團隊的姿態做好本份，也讓他能夠順利和成功的完成了華總大廈宏願，以及期間許多任務和計劃。

出席的各州華堂會長包括：署理總會長兼吉打州華堂會長拿督鍾來福、副總會長兼沙巴華堂會長丹斯里吳添泉、副總會長兼柔佛華總會長拿督林家全、副總會長兼吉蘭丹華堂會長拿督黃保俊、副總會長兼檳城華堂會長拿督許廷炎、副總會長兼登嘉樓華堂會長陳明山、副總會長兼森美蘭華堂會長陳永明、隆雪華堂會長拿督翁清玉、霹靂華堂會長拿督蔡文玉和彭亨華團聯合會會長拿督林廣有。

各州會長在發言時，都一致支持與認同方天興所強調的“華總一家”精神和前提，同時也對本屆選舉開誠布公的發表了各自看法。

與會者也一致表明，不論是否出現競選不否，本屆選舉過後，大家肯定都會重新歸隊，整合華總，繼續服務華社。（TTK）