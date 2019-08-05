魏家祥：反對黨合作制衡屬常見 巫伊合作無須大驚小怪





（檳城5日訊）馬華總會長拿督斯里魏家祥說，放眼全球，反對黨合作制衡執政黨相當平常，大家因此無需因巫統和伊斯蘭黨合作而大驚小怪。

但他強調，馬華身為巫統在國陣裡的盟友，也有自己的一套鬥爭理念，而馬華的鬥爭理念正是建立在憲法基礎上，捍衛多元精神和中庸路線。

魏家祥日前拜訪《光明日報》與編採部交流時，受詢有關巫伊合作及馬來人大團結課題時，做出上述回應。他也強調，馬華向來認為各族合作是國家發展的唯一出路。

馬華淪為反對黨已有1年多，魏家祥說，扮演反對黨對馬華是一項新嘗試和新體驗。馬華之前專注華社議題，如今逐漸把服務對象和關注議題跨越各族，視野變得更寬。

“馬華強調多元種族主義，馬華最近幾個月與馬來社會的精英和學者進行交流，聆聽他們的聲音，無論激進或中庸，我們都聽。”

魏家祥說，其臉書帖文也獲得不少友族網民認同及轉發，在街上也會有陌生友族朋友主動上前示好和交流。他說，馬華雖跨種族關注全民，但馬華黨員籍不會開放給友族。

“一個好的反對黨不應該只是罵政府，而是當政府做得好時要贊，做得不好時要轟，同時提出建設性方案，這才是有效的監督和制衡。”

隨行拜訪《光明日報》者尚有馬華副總會長兼檳州聯委會主席拿督陳德欽、全國組織秘書長林添順。一行人與《光明日報》總編輯陳柬郡及助理新聞主任馮偉倫交流。

負面留言開始轉正面

魏家祥無奈地表示，他的臉書帖文過去全是網民留下的惡毒“咒語”，包括“你死了嗎？”、“你還沒死啊？”、“早死早好啊！”、“你是不是在富貴山莊發貼？”。

他說，儘管惡毒留言一直都沒有停止過，但他發現，一些之前在臉書做負面留言的網民已開始轉向正面，轉向提供建設性的意見及看法，而不是一味謾罵。

“我不是小氣的人，我也被罵到都麻木了，我不會去計較，而是以平常心面對網民的批評、謾罵等各種意見。”

投票年齡降至18歲 選委會應公正把關

國會通過把投票及競選年齡從21歲下調至18歲，引起部份人士疑慮，學校恐將淪為政治角力的新戰場。魏家祥認為，選委會應公正把關，避免上述情況發生。

他指出，反對黨不准進入校園，連教師節都不可以出席；反觀，執政黨則可進入校園，包括出席學校生活營等活動，給執政黨更大優勢。

“選委會要中立，不偏不倚地主導教育部去進行政治教育和民主教育，確保不是洗腦及傾向一邊，而是讓學生認識馬來西亞民主，為什麼要選議員，功能在哪裡。”

魏家祥希望學校不會淪為政治角力的場所，而是讓學生聆聽不同的意見，學習獨立思考，長大後做客觀選擇。

他透露，配合國會通過把投票及競選從21歲下調至18歲，馬華會長理事會議決成立專案小組，研究把入黨年齡降低至16歲，及如何吸引更多年輕人入黨。

感謝網民踴躍提議總秘書人選

拿汀巴杜卡周美芬於上個20日卸任馬華總秘書職，魏家祥日前在其臉書專頁發帖，廣邀各方留言或私信，向他建議適合接任總秘書職的人選，一週內累積近千則留言。

魏家祥感謝網民踴躍迴響。他說，網民不僅給出認為適合接任總秘書者的名字，還建設性地列出總秘書需具備的條件、馬華不足之處等意見，多與網民互動是好的。

被詢及總秘書人選是否有了眉目，魏家祥回應說，“還沒有，總秘書這事兒，船到橋頭自然直，我目前更期待希盟領袖就各種課題給人民個說法”。

據記者在魏家祥帖文下的留言所見，不少網民認為曾出任教育部副部長的馬青前總團長拿督張盛聞適合接任馬華總秘書，這是因為張盛聞年輕、有活力及思路清晰。

網民留言建議的其他人選還包括馬華丹絨比艾區會主席拿督斯里黃日昇、前總會長丹斯里蔡細歷及拿督斯里廖中萊等人。

質問政府收萊納押底金

魏家祥指出，萊納管理層日前發表聲明，指他們已向政府繳付4220萬美元（1億7500萬令吉）押底金，但希盟至今依然對此事保持沉默。魏家祥今日在臉書發文質問政府是不是真的收了押底金？還有收取押底金的目的是什麼呢?