誰支持更新萊納執照？ 綠色盛會促公佈部長名

（關丹4日訊）綠色盛會要求希盟政府，公佈支持政府更新萊納執照的內閣部長名字，讓人民知道誰是人民叛徒。

綠色盛會發表文告說，人民需要知道到底是哪位部長違背了人民的期許，這些部長需要辭職。

“根據報導，至少有3名內閣部長贊成政府更新萊納的執照。在28名內閣部長中，19人來自已解散的民聯，他們是反對萊納，這19人佔部長人數的三分之二。

黃德促終止萊納執照

“因此，大家想知道，同意更新萊納執照的議決是如何得出來？”

另一方面，綠色盛會主席兼文冬國會議員黃德也發文告，要求希盟政府馬上停止支持非法行為，終止萊納稀土廠的執照。

他說，截至5月18日，萊納囤聚的水瀝濾浄化固體廢料（WLP）放射廢料為58萬362噸。

“萊納將違背其把廢料運出我國的承諾，​​而內閣也超越一切邏輯，允許萊納繼續把含有放射性的廢料存放在我國多6個月。”

他在文告中補充，其實早在6年前，萊納就應該建設永久埋藏設施（PDF），惟萊納從未遵守這個承諾，卻二度獲更新執照。

“現在是時候向人民履行我們的責任和義務，馬上終止萊納的執照，然後處理它所留下的廢料。”

“已有決定等15日宣布” 梁捷順：楊美盈採緩兵計

能源科藝環境部長楊美盈指內閣已針對萊納營運執照更新課題進行討論且有了決定，預料會於本月15日以前通過媒體做正式宣布，馬華宣傳局副主任拿督梁捷順認為此舉根本是政府在幫萊納買時間的緩兵之計，以便讓萊納想出更好對外“交代”的方案與藉口。

他發文告說，楊美盈認為這項決定儘管“不甚理想”，但優於目前情況，政府保留萊納稀土廠是當下最好的決定，“這些都是這些當官者耍嘴皮子的歪理，也乖離希盟當初的承諾。”

他也指楊美盈將於下星期會晤關注這課題的國會議員，並聆聽他們的意見，不過是一項政治動作，因為已經無法改變政府欲繼續讓萊納運作的事實。

“更新萊納的營運執照已是箭在弦上，一切準備就緒，所以楊美盈根本就是為了政府背書，為萊納進行漂白。”

黃志毅：環保人士終於醒悟 反萊納原來是奪政權騙局

民青團總團長黃志毅說，希望聯盟政府允許萊納稀土廠更新執照的決定令人失望，也讓成千上萬的環保人士和文冬選民終於醒悟，原來當初反萊納只是一個騙局，是一個為了奪取政權的騙局。

“當初是黃德帶頭反萊納，而民主行動黨則出人出力力挺黃德反萊納。”

“如今上台執政了，行動黨不但無法阻止萊納繼續運作，而且還讓萊納得以更新營運執照，更甚的是萊納無需把廢料運出馬來西亞，確實令人失望。”

他於今日發文告說，能源科藝學環境部長楊美盈指萊納稀土廠更新執照細節的決定不是最理想的決定，更顯示出有負人民的委託。

他說，黃德、楊美盈和無法阻止華小教爪夷文書法的副教育部長張念群，應該同時辭去部長及國會議員職，以向選民謝罪。

他批評行動黨的部長和議員，捍衛不了支持他們的選民的權益，而且在面對國會議席還少過行動黨的土著團結黨時就即刻噤若寒蟬。