【空污事件市民大會】 承諾改善缺失 柔大臣道歉

（新山4日訊）柔佛州務大臣拿督薩魯丁出席“空污事件市民大會”時，公開向巴西古當人民道歉，同時在會後親自會見在場外和平示威的巴西古當居民，給予慰問。

“我承認或許在數個方面可以做得更好，我真誠地向巴西古當人民道歉，並且承諾會努力改善目前的缺失。”

“與此同時，讓我們感到悲傷的是，巴西古當地區的發展計劃，沒有考慮到對巴西古當人民的可持續性和長期影響。”

這項市民大會預定於今早10時在巴西古當室內體育館內進行，但在上午8時許，陸續有數十名身穿紅色T恤的當地居民和2起污染事件受害者聚集，進行和平示威。

今次負責主講的包括柔州環境局局長萬阿都拉迪、柔州教育局局長代表阿都拉欣，以及新山縣衛生局局長諾拉。

出席者包括柔佛州衛生、文化及遺產委員會主席莫哈末庫贊；柔佛州地方政府、城市和諧及環境委員會主席陳正春；柔州總警長拿督卡瑪魯丁、公正黨地不佬區國會議員鍾少雲及土團黨土團黨百萬鎮州議員拿督斯里仄扎卡里等。

承認巴西古當數問題待解決

薩魯丁在會上致詞時，承認巴西古當確實是有數項問題需要解決。

他說，然而現在不是追究的時候，因為那是於事無補的，目前的責任是找到解決方案並且（空污事件）不重蹈覆轍。

他為此呼籲人民停止在空氣污染的課題上互相指責；他也要求人民給予更多的時間讓州政府解決問題。

他在會上承諾會全力推動和解決巴西古當空氣污染問題，以避免人民面對健康方面的危機。

“然而，這（空污事件）不可能在一時間內完成，而必須極其謹慎地規劃，以造福所有方面，造福後代。”

他說，今日大會主要讓巴西古當住民破解人民對健康影響的疑慮。

將與相關組織商談賠償

薩魯丁針對媒體提問表示，州政府目前沒有針對賠償進行討論，但他表示較後將會與相關非政府組織及受害者商談賠償金事宜。

至於是否有長期方案防止污染事件再發生，他表示，目前需要等待環境局進行深入研究得出報告才能定奪。

詢及目前是否需要規劃巴西古當區內住宅與工廠之間的緩沖地帶時，他說，現階段巴西古當區已近飽和、密度高，而沒辦法進行。

他表示，新山縣署和巴西古當市議會現階段正在探討在巴西古當區以外的地點設立工業區的可能性，而新的緩沖地帶會設在新的工業區。

他針對提問有關探討巴西古當工業區能永繼發展的事宜時說，如果需要，會指示有關工廠進行搬遷。