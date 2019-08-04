【爪夷文書法爭議】柔湧現橫幅 聲討張念群劉鎮東







（新山4日訊）教育部明年在國民型小學四年級馬來文課推行介紹爪夷文書法藝術元素課程的政策引起華社強烈反彈，柔佛州多縣今早出現許多不滿該政策，並附有教育部副部長張念群及國防部副部長劉鎮東肖像的橫幅。

出現橫幅的縣屬包括新山、古來、麻坡、峇株巴轄及居鑾，張掛橫幅的地點主要在學校外的籬笆、熱鬧的早市集旁、市中心及繁忙大道旁。

各區張掛的橫幅內容大致一樣，內容主要包括：“教育部宣布爪夷書法課程照跑！”、“告訴他：華社不是驚弓之鳥！”、“華教缺口已開，華小變質開始”等。

麻坡市會派員拆除

居鑾區出現橫幅的地點包括居鑾中華二小外、聯城早市外、消拯局外及市中心；峇株巴轄及永平鬧市也出現4條橫幅。

教育部長馬智禮與張念群所屬的國會選區也各出現一條橫幅。各地市議會今早接獲通知後，已派員拆除相關橫幅。

行動黨麻坡市議員黨鞭蔡偉民表示，麻坡市議會將一律拆除這些沒有申請准證的橫幅。

鄭凱聰：掛橫幅者來自特定組織

士乃區州議員兼行動黨柔佛州副秘書鄭凱聰受詢時聲稱，依照各區內容一致的橫幅來看，相信懸掛橫幅者是來自特定組織。

鄭凱聰也是行動黨柔佛州主席劉鎮東政治秘書，他歡迎有關組織挺身出面，針對教育部落實上述政策提出意見及看法，政府一直敞開商討的大門，樂意聽取各方建議。

他坦言並不反對通過張掛橫幅及以各種形式反映不滿意見，但現今已是文明時代，希望民眾不要針對有關課題，對相關人士做出人身攻擊。

他也表示，教育部已說明有關政策主要是讓學生認識爪夷文，並非學習，這就如同認識佛教，並非一定等於學佛。