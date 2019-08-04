【爪夷文書法爭議】張健仁：依自主原則 砂華小有權要否教爪夷文

（古晉4日訊）針對鬧得沸沸揚揚的爪夷文書法課題，行動黨砂州委員會主席張健仁指出，砂行動黨已清楚聽見砂拉越多數人民的意見，並會把砂拉越華社的心聲帶入內閣，依據教育自主原則，讓此課題在砂拉越以個案處理，即砂華小有權選擇要否教導爪夷文書法。

他說，有關政府將在明年華小四年級國語課程中加入爪夷文書法這一環節，砂行動黨已清楚聽取砂拉越多數人民的意見。雖然教育部實行這項新課程可能出於一番好意，但由於國陣過去55年的政策對砂拉越極度不公平，普遍砂拉越人民對聯邦政府的政策心存懷疑。

砂民對聯邦政策存懷疑

張健仁今日在砂行動黨總部召開記者會表示，即便希盟去年執政之後已開始落實了許多製度上的改革，但要在短短一年時間重建砂拉越人民對聯邦政府的信任和信心，這是不可能的。

“有鑑於此，對於教育部的這項政策，砂拉越的華社普遍都感到質疑、抗拒和憤怒，並認為不恰當於此時強硬實現。砂行動黨將把這份砂拉越人民的心聲，帶進聯邦內閣。”

他說，砂行動黨一直以來的立場是，砂拉越應有教育自主權，包括學校課程的草擬、建校和師資管理。雖然砂政府拒絕該黨的這項教育自主建議，但若希盟執政砂拉越，行動黨還是會盡力落實這個教育自主議程。

砂董聯﹕強制實行失教育正當性

（詩巫4日訊）針對“教育部計劃明年在國小和國民型小學四年級國語課增設爪夷文書法藝術單元，企圖再度使華小變質”的措舉，砂拉越華校董事聯合會總會今日發表文告表達該會強烈反對的立場。

砂拉越華校董事聯合會總會指出，自馬來西亞獨立以後，馬來文定位為國語，而身為華小的學生，該會敦促他們必須認真學習，而且還要學好國語，以期在各民族間能圓滑應用。國民型小學向來秉持三語兼授的政策，除了注重母語學習，同時學生也必須要學好第二語言的國語和英語。如今教育部將通過馬來文課程提倡爪夷文的學習，無疑是侵蝕華教的另一項措施。

“本會促請教育部在推行任何教育政策或措施時，必須按照我國多元種族社會的現實和學生的生理和心型特徵，以及識文斷字的需要來編選教材，以及按照教育原理來改進現有製度的缺點。”

砂董總稱，根據教育部官員的不斷強調，國語課加入爪夷文書法藝術目的乃是栽培學生對爪夷文書法藝術的興趣與鑑賞能力，且有培養學生的耐心和抒發壓力的作用，更是趣味語文教學的一部分。副教育部長更是強調“爪夷文書法目前不會納入考試範疇”及“教育部也沒有實行學習爪夷文的政策”之說詞，無疑是在粉飾單元教育政策，讓華社感覺良好。

“砂董總不否定爪夷文有其文化和宗教的價值，但書法的提倡和推廣必須建立在文化認同的基礎上，希盟政府應該鼓勵民間白髮性的排廣，而不是採取強制的教育措施為目的，否則就失去了教育的正當性。”

该会认为，我国单元教育政策的贯彻显然已是配合每个阶段的政治运动随时调整“手段”，一波接一波让人目不暇接，也因此我国的教材编辑就只能随著政治动向的改变转移不断调整编辑思路，结果造成了语文教材承载了太多语文知识以外的累赘，如种族主义、伊斯兰化，逐渐让教育陷入意识形态的危机、危害国家的和谐与团结。

“教育法令規定家長的願望應受到尊重，並且有權替子女決定其所應接受的教育，華小吸收了絕大多數的華裔子女，所以華社的願望必須受到尊重。本會促請希盟攻府尊重多元社會的核心價值、廢除單元主義教育政策，實現一個真正推行民主、沒有民族受到壓制的社會。”