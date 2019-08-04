假藉上廁所進補習中心 性騷者是教練友人

（新山4日訊）“戀童癖慣犯”另有其人，原來是補習中心跆拳道教練的友人，這名友人除了發猥褻簡訊給男學生，甚至還曾經動手觸摸男生。

補習中心老師日前在臉書揭露，一名來自居鑾的男子為“戀童癖慣犯”，曾向其中心內的多名學生“下手”。

報案的補習中心老師聲稱，她是無意中發現這件事，因此立刻召集全體學生了解詳情，發現至少有2名中學生曾受害。她也透露，嫌犯並非跆拳道教練，而是與該中心合作的跆拳道教練的朋友，而該教練也對友人的行為不知情。

當她獲知真相後，立刻著手調查和收集證據。期間讓她感到驚訝的是，一些學生覺得這樣的觸摸只是玩笑式，缺乏了自我保護和性教育的認識。

老師花1個月收集證據

這名老師透露，中心一直有開辦跆拳道培訓班，這名男子是跆拳道教練的友人，偶爾會以“等待教練一起去吃飯”為藉口到中心來。

“但中心有規定，他只能在辦公室內等待，但偶爾會以上廁所、裝飲用水的藉口進入中心內，相信因此讓他有機可趁，接觸到相關的學生。”

她說，男子這一年多來通過微信與這些學生交流，發一些具有性暗示的圖片，也會詢問一些露骨和與同性戀話題有關的提問。

這名老師指出，她在跆拳道教練、各方友人的協助和配合下，用了約1個月的時間收集證據，並且決定在日前前往報案，希望將涉案的嫌犯繩之以法，避免更多青少年受害。