【爪夷文書法爭議】檳火箭19議員挺爪夷書法？ 章瑛指名單假的

（檳城4日訊）近日網上傳流一份行動黨各州議員針對爪夷文書法課題的表態名單，檳州19名議員被指全數支持該政策，檳州行政議員兼巴東拉浪區州議員章瑛說，該名單不是真的！

她說，該黨並沒有叫國州議員表明支持或反對立場，而且議員們的立場也不只是支持或反對這麼簡單。

“雖然黨內也有不同的聲音，但大家都給予黨支持，議員們也相當克制，並相信黨有解決方法，所以不添亂。”

她明日會到吉隆坡出席黨的匯報會，至於其他議員會否出席，她認為可能有一部分會去。

章瑛說，希盟上任至今400多天，沒有做出什麼對不起華教的事，反而有制度化撥款、開放更多學額給來自貧窮家庭（B40）但成績優異的大馬教育文憑畢業生進入大學預科班等政策。

她說，此事引起很多人擔憂華教會變質，但她希望大家理性分析，探討可以及不能接受的事項，為現在的擔憂及擔心未來會變質的事項分析，再下定論。

她認為，大家可稍微看一看歷史再下定論。

章瑛今日出席由阿逸布爹及斯里德里瑪區婦女及家庭發展委員會（JPWK）舉辦的家庭日活動上，這樣說。

她說，爪夷化對馬來人也沒好利益，整個黨也不會答應，但此事引起人民的擔憂。

“在草木皆兵時，需要找到克服的方法，不要堅決反對，否則一方堅決反對，一方要捍衛爪夷文則沒有討論空間，還可能引發種族問題，這要避免。”

她記得在博大求學時，每到學校假期，住宿生都需要收拾行李並空出宿舍，一次，舍監詢問她，她宿舍房間牆上的中文“福”字是什麼，這字讓一個住在宿舍的女生感到害怕。

她認為，上述事件是因為大家的不瞭解，因此她希望在新馬來西亞時代，大家可以更多的瞭解及理性分析。