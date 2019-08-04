美再肇鎗擊案 亂鎗血洗超市20死26傷











（美國得州．埃爾帕索4日訊）美國得州西部鄰近墨西哥邊境的埃爾帕索一家沃爾瑪連鎖超市，昨天發生槍擊案，一名鎗手闖入向顧客亂鎗射擊，造成至少20人死亡，另外有26人受傷。鎗手事後被捕，警方在社交網站發現相信是槍手有關反移民的帖文，相信他是因為仇恨犯案。

警方指，槍手是來自得州附近的艾倫市、21歲的白人青年克魯修斯，持著AK-47步槍闖入沃爾瑪行兇，當時店內除了約100名員工外，還有逾千名顧客，當中不少人帶著孩子購買開學用品。警方接報後迅速趕到現場，在沒有開火情況下，將他拘捕。警方說，死傷者包括男女老幼，年齡介乎2歲至82歲。

得州州長阿博特形容，此為得州歷史上其中一宗死傷最嚴重的槍擊案。死傷者除了美國民眾外，還包括墨西哥人。

曾帖文反移民

埃爾帕索與墨西哥邊境城市華雷斯城一河相隔，數年來許多中美洲移民渡河抵達埃爾帕索，非法進入美國尋求庇護。墨西哥總統奧夫拉多爾說，有3名墨西哥人被殺，另有6名墨西哥人受傷。美國總統特朗普也在推特發文譴責事件，形容是悲劇、懦夫的行為，認為無任何理由可以濫殺無辜。

鎗手直認自己是白人至上主義者，支持紐西蘭今年3月基督城清真寺恐襲案槍手的“大換血”理論，稱拉丁裔的入侵者奪去白人的工作，令美國陷入貧窮及無休止的動盪。聯邦調查局（FBI）證實，在槍擊發生前已注意到克魯修斯的文件，但因線索太少而無法阻止襲擊。

俄州亦爆槍擊10死

另外，俄亥俄州代頓今天凌晨亦發生槍擊事故，造成至少10死，數人受傷，據報槍手已被制伏。 這是美國一周內3宗大型槍擊案。上周日，一名青年闖入加州北部城市吉爾羅伊大蒜美食節向人群射擊，造成3人死亡。

眾議院議長佩洛西在推特說，必須採取行動結束槍支暴力。數名正角逐明年總統大選的民主黨參選人表示，現在是處理“槍枝暴力瘟疫”的時候了。

救孩子躲屠殺 美大兵被封英雄

一名正在休假的美國士兵在這場大屠殺中帶著一群小孩逃出生天，被網友直呼是英雄。

這名陸軍士兵奧克利說，他當時在旁邊的購物中心買運動服飾，有個小孩突然跑進來大喊“沃爾瑪有人在開槍”，他走出去查看時，聽到“砰、砰、砰”的槍聲不斷傳來。

他說，他最近獲得攜帶槍支的許可證，身上也有帶槍，“我們接受過訓練，聽到槍聲時就會拔出武器，並迅速思考”，就這樣他帶著隨身手槍前往停車場檢查，接著看到一大群孩子找不到父母，慌張失措地跑來跑去並啜泣。

奧克利見狀盡可能地把小孩們帶在身邊，將他們送到安全區域，幸好現場還有另一個人也在幫忙。