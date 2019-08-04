【港反修例示威】發動三罷7區集會 港警全面應對















（香港4日訊）香港反修例風波蔓延，為反映對港府的不滿，示威陣營將於明天發動罷工、罷市、罷課“全港三罷”行動，並同時在7個地區舉行集會。警方目前僅核准其中三地的集會，並對其中一些“不合作運動”鼓吹擾亂及阻塞交通，表達遺憾，將追究責任。

目前已有來自香港24個行業，包括公務員、會計、金融、教育、社福、醫護、資訊科技、飲食及零售等行業人士，連署響應8月5日的罷工行動，並要求港府正面回應反修例5大訴求。同時，不同行業超過100家小型店舖，也透過各種管道表達參加罷市的意願。

至於當天同一時間發起的7場集會，則分布在金鐘、旺角、黃大仙、沙田、大埔、屯門、荃灣等地，涵蓋港島、九龍、新界三大地區。但據港媒報導，警方已收到其中五處的申請，且僅對其中三場集會，即金鐘添馬公園集會、黃大仙廣場集會和屯門文娛廣場集會批出不反對通知書，至於旺角、大埔及沙田的集會，警方則正與有關人士溝通。

僅批准3區集會

另外，荃灣區荃灣公園集會，其組織者表示不打算申請不反對通知書，只呼籲市民自發去“賞花賞樹思考前路”，警方稱會密切留意情況，調配適當人手，以維持公共秩序。

“不合作運動”方面，香港網民號召的方式五花八門，其中包括在金鐘添馬公園“野餐”、圍堵巴士調度站、堵塞地鐵站、在圓環及路口“練習駕駛”、在隧道佯裝車禍等。警方提醒，上述行為均屬於違法，希望市民以和平理性方式表達訴求，尊重他人權利。

加強布防應對遊行

示威者今天下午分別在將軍澳及中西區舉行遊行集會，警方今早加強布防。在將軍澳警署外，搬來約10個大型水馬圍封警署門外，門外地磚以膠水加固。在中西區，西區警署外繼續設置大型水馬，附近的中聯辦正門對出亦架起大型水馬陣，門口有軍裝警員駐守；大樓外懸掛的國徽，已經移走了早前加設的防護膠盒，但中聯辦招牌就用透明膠板圍封。

又是混亂一夜 催淚彈亂飛拘20人

警方昨晚在尖沙咀及旺角清場，多次施放催淚彈，並在黃大仙與示威者及市民爆發警民衝突，並施放多枚催淚彈。警方嚴厲譴責示威者暴力行為，至少拘捕20人，涉嫌非法集結及藏有攻擊性武器等。昨晚事件中，共有18人受傷送院。

香港警方公共關係科高級警司余鎧均說，激進示威者在下午開始，不斷製造事端，四處破壞、縱火，使用汽油彈等，嚴重危害在場人士及無辜市民的安全。他們不斷提升武力，將矛頭直指警察設施及警務人員，刻意製造與警察衝突的場面，最終迫使警方以最低武力作出驅散行動。

向民居發射催淚彈

被問及為何向民居發放催淚彈，余鎧均表示，發射催淚彈是為防止情況再惡化。她說，有示威者混入市民當中包圍警署，在巴士站包圍警車，包圍紀律部隊宿舍，並企圖向內投擲懷疑爆竹的物品，當時情況危急，施放催淚彈是別無選擇。

她形容激進示威者的行為是胡作非為，罔顧市民安全，強調警隊有能力有信心將他們繩之於法。她又表示，激進示威者刻意將暴力行為伸延至東九龍，堵塞九龍區的主要大馬路，如果情況再惡化下去，後果不堪設想。

不滿國旗被丟下海 梁振英懸賞53萬緝捕

有示威者昨天在尖沙咀天星碼頭，爬上旗杆拆下懸掛的中國國旗，丟入海中。中國全國政協副主席、香港前特首梁振英強烈譴責，宣布懸賞100萬港元（約53萬令吉），緝捕丟國旗的狂徒；又倡議成立懸賞基金，協助警方緝捕狂徒侮辱國家、衝擊警察、破壞秩序的行為。

港府發言人指，示威者刻意破壞國旗，觸犯《國旗及國徽條例》，對激進示威者目無法紀，蓄意破壞社會安寧，甚至挑戰國家主權，予以強烈譴責。

根據香港《國旗及國徽條例》，任何人公開及故意以焚燒、毀損、塗劃、玷污、踐踏等方式侮辱國旗或國徽，即屬犯罪，一經定罪，可處第5級罰款（5萬港元）及監禁3年。

可判監3年

中國新華社、央視及《人民日報》今早接連發文，斥責示威者拆下國旗並丟下海的行為，揚言“中央不會坐視不管”。新華社時評形容涉事者是“喪心病狂的暴徒”，行為令人髮指，公然踐踏國家的尊嚴，是對包括廣大香港市民在內的全體中國人民的侮辱，是不可饒恕的犯罪，必須嚴懲不貸。