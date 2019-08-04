【國際冠軍杯】德赫亞關鍵撲救 紅魔點球米蘭





（卡迪夫4日訊）國際冠軍杯賽本週六上演一場“英意大戰”，曼聯與AC米蘭經過90分鐘激戰後，戰成2比2平手，最終“紅魔”依靠德赫亞獻出的一次撲救，在點球戰中5比4獲勝。

雙方在本場比賽幾乎“全副武裝”，曼聯和AC米蘭同樣祭出4-3-1-2陣型。曼聯這邊，博格巴和拜利因傷缺陣，拉什福德和馬夏爾組成雙箭頭；米蘭則由皮亞泰克和卡斯蒂列霍搭檔鋒線。

開場之後，兩隊積極組織攻勢，踢得一點都不保守。第14分鐘，馬蒂奇長傳前場，拉什福德左側外圍拿球一路內切殺入禁區，在連續假動作過人後推射遠角破門，曼聯1比0領先。

米蘭在第26分鐘就扳平比分，卡斯蒂列霍和博裡尼前場配合後將球交給蘇索，米蘭中場在禁區外稍微調整後起腳遠射球門左角，德赫亞在近角處撲救不及，比分改寫為1比1。

兩隊半場休息都沒有進行換人，下半場比賽節奏更為緊湊，短短14分鐘內，盧克肖、皮亞泰克、林德洛夫和佩雷拉射門先後被封出。

第60分鐘，曼聯防守犯下失誤，蘇索右路斜傳禁區，卡斯蒂略霍前點頭球後蹭攻門，皮球打在林德洛夫身上彈進球門，米蘭2比1反超。

雙方之後開始進行換人調整，米蘭第64分鐘替換雷納、克魯尼奇和安德烈-席爾瓦出場，曼聯1分鐘後遣上圖安澤貝、阿什利-揚、弗雷德、林加德和丹尼爾-詹姆斯。

第72分鐘，馬夏爾直塞禁區，剛替補登場不久的林加德禁區左側小角度低射遠角破門，將比分扳成2比2。雙方在隨後比賽沒能再次改寫比分，比賽進入點球戰決勝負。

馬爾蒂尼次子點球被撲

第1輪，恰爾汗奧盧和林加德一蹴而就；第2輪，博納文圖拉和阿什利揚也都將點球罰進；第3輪，安德烈-席爾瓦和格林伍德同樣沒有出錯；第4輪，克魯尼奇和戈麥斯點球命中。

直到第5輪才發生出現意外，米蘭傳奇後衛保羅-馬爾蒂尼的二公子丹尼爾-馬爾蒂尼的射門被德赫亞撲出，而隨著詹姆斯將球打進後，曼聯最終在點球戰中以5比4獲勝。

唯一常規時間三戰全勝 開香賓慶奪冠

隨著曼聯無法在常規時間擊敗AC米蘭，葡超豪門賓菲卡成為2019年國際冠軍杯賽中唯一一支常規時間三戰全勝的球隊，提前鎖定冠軍。

根據規則，本屆比賽的12支球隊均會參加3場比賽，常規時間贏球或輸球分別積3分和0分，點球取勝或落敗分別可以獲得2分和1分。

在三場比賽中，賓菲卡隊先後戰勝了瓜達拉哈拉（3比0）、費倫迪納（2比0）和AC米蘭（1比0），3戰全勝積9分，比2勝1點勝的曼聯高出1分，比2勝1點負的阿申納高出2分。

目前國際冠軍杯僅剩熱刺對壘國際米蘭，以及馬德里體育會對陣祖雲杜斯兩場賽事，馬體會此前兩輪取得1勝1點勝、熱刺1勝1負、祖雲1點勝1負、國米1點負1負，都無緣角逐冠軍。

先評估馬奎爾身體狀態 索帥：揭幕戰未必能上

曼聯在國際冠軍杯最後一輪比賽點殺AC米蘭，賽后媒體更關注“紅魔”的轉會動向，索爾斯克亞在新聞發佈會上確認，曼聯已經非常接近簽約馬奎爾，至於他能否趕上本週末英超揭幕戰，則要視乎其身體狀態。

博格巴對切爾西復出

曼聯將在大馬時間8月11日晚間11點30分的英超第一輪比賽中對陣切爾西，媒體對於史上最貴後衛（馬奎爾）能否出戰比賽而感到興趣。對此，索爾斯克亞說：“讓我們先解決最後的細節，他今夏沒踢多少比賽，因此我們要評估他是否可以出場什麼時候出場。”

當談到博格巴的傷情以及是否會轉會時，索帥表示：“毫無疑問。他很可能下周回歸，他不是受傷，只是有點疼。他沒受傷，但我不想冒險。他應該能踢切爾西。”

對於隊長人選，索帥談到：“德赫亞肯定在候選裡，當阿什利-揚上場的時候，他就會戴著隊長袖標。”