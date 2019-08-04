【爪夷文書法爭議】 扣留營中自學爪夷文 林吉祥：我沒失華人特質





（檳城4日訊）行動黨依斯干達公主城國會議員林吉祥說，當他於1969年第一次在內安法令下被扣留時，他在扣留營中自學爪夷文，那不但沒讓他的華人特質減少些什麼，或許還讓他變得更像馬來西亞人。

“一個學習了爪夷文的人，是否背叛了華人的種族、語言和文化？對我而言，答案是否定的。”

他今日在印度泰勤姆發表文告說，他一直從遠處關注國內的發展，包括計劃在華小和淡小四年級馬來文課程中介紹爪夷文書法（khat）的爭議。”

他說，爪夷書法爭議包括在新的計劃下，華小和淡小學生是否要強制學習爪夷書寫？答案是否定的，因為教育部長已經保證不會評估學生們掌握該藝術的能力。

他說，介紹爪夷書法成為修改後課程的一部分，是國陣政府在2016年所做出的決定。

他說，有些華人完全生活在自己的華人世界中，沒有與其他種族互動；正如有些馬來人和印度人完全生活在各自的馬來或印度世界中一樣。這不是他努力爭取的馬來西亞。

“我想看到的馬來西亞是馬來人、華人、印度人、卡達山人和伊班人從他們自己的世界中走出來與其他社群互動；學習、欣賞和接受馬來西亞不是屬於任何一個社群，而是所有不同的社群使這片土地成為他們的祖國，一個華人沒有因其精湛的爪夷文而背叛種族和文化；一個馬來人不會因為他的婆羅多舞曲目而背叛種族和文化，或者一個印度人因為掌握了中文書法而背叛了種族和文化。”

“換句話說，馬來西亞人是一個華人，他不是100％的華人，但有一個額外的面向，可以說是馬來西亞為他添加的面向；馬來人不是100％的馬來人，而是有馬來西亞為他添加的面向；印度人不是100%的印度人，而是有馬來西亞為他添加的面向。”

“我必須承認，我沒有意識到在令吉鈔票上有爪夷文。這讓我去看印度盧比鈔票，不僅有官方印地文，也其他地區的官方語言，如泰米爾文、泰盧固文、馬拉地文、烏爾都文、馬拉雅拉姆文、古吉拉特文、孟加拉文、旁遮普文和卡納達文。”

“可是，我同意馬來西亞在教育方面的迫切重要性是推行改革，使馬來西亞學生在國際評估中能夠達到高於全球平均水平的成績，並在世界上排名前三分之一，而不是像今天這樣，置於最低的三分之一的等次。

“馬來西亞似乎陷入了一種非同尋常的境地，如果不加以處理，只會導致更大的分裂和不團結及停滯不前，不能利用彙集在馬來西亞的伊斯蘭、中華、印度和西方文明的最佳價值觀和品質來建立一個偉大的馬來西亞。”