巴西古當居民紅衣白字 拉橫幅抗議空污

（柔佛．新山4日訊）於今早10時在巴西古當室內體育館將舉辦“空污事件市民大會”之前，數十名巴西古當居民身穿紅衣白字寫著“為巴西古當祈禱”（Pray for pasir gudang）的襯衫，聚集在外圍拉起橫幅和平抗議。

多名“巴西古當空氣污染事件”受害者、來自巴西古當巴西布爹等住宅區的居民於今早8時許陸續出現在場內外聚集抗議，在柔州務大臣拿督薩魯丁抵達高喊“大臣默不作聲”（Mb bisu）、“大臣是傀儡”，也有橫幅寫著“小鳥沒錯”回嗆較早前柔佛州衛生、文化及遺產委員會主席莫哈末庫贊不否認鳥糞可能也是污染源的說法。

他們呼籲州政府正視空污情況，更索討受害者賠償，並準備了代表兩次空污事件受害者的備忘錄要交予州政府。

在第二次空污事件時尚未與居民對話的薩魯丁今日於大約9時45分抵達會場出席對話會。

巴西古當第二次空污事件發生至今約一個月，巴西古當市議會與州政府各部門，柔州環境局、衛生局與教育局等相關部門，於今早在薩魯丁帶領下與居民展開對話，出席者包括巴西古當各所政府學校代表。

薩魯丁在致詞時向巴西古當居民道歉。

“在巴西古當兩次空污事件如有不足地方，我道歉。”

他透露，“金金河污染事件”法庭起訴涉及廠家案件將於10月16日至17日開始進入法庭審訊程序。

出席者包括柔州地方政府、城市和諧及環境委員會主席陳正春、地不佬區國會議員鐘少雲、柔州衛生、文化及遺產委員會主席莫哈末庫贊等。