幾天沒出門 鄰居察覺救人 獨居婦虛脫鎖房內





（馬六甲3日訊）鄰里守望相助！獨居老婦超過2天沒離開房門，鄰居在外叫喊只聽見老婦虛弱的聲音，於是用樓梯從窗口探看裏面情況，發現老婦虛弱地躺在床上，趕緊通知救護車及消拯局，消拯局破門後發現老婦身體虛脫，立刻將她送往醫院治療。

老婦張玉妹（譯音）獨自住在文西阿都拉路一店面樓上的組屋已十多年，三寶井鄉村社區管理理事會主席張森蘭、武牙拉也商家居民協會主席梁證法及市議員賴慶中，今早11時30分左右接到通知後也前往現場協助，他們一行人在老婦房外敲門，但老婦時而小聲回應時而沒有回應。

消拯局接報抵達現場後，一腳便將房門給踢開，救護人員便給老婦進行治療。隨後，大夥兒將老婦擡下樓及送往醫院治療，並由一名鄰居陪同。

2天沒聽到老婦咳嗽聲

鄰居楊永平（75歲）受訪說，大家都叫這名老婦珍妮（Jenny），不清楚她是否有其他親戚。四五天前，他曾經敲門詢問老婦是否要用餐，但對方小聲地拒絕了。今早老婦隔壁的房客告訴他，老婦已經幾天沒出過房門，他擔心老婦在房內發生意外，便通知梁證法。

住在老婦隔壁房的女士說，她前幾天有聽到老婦的咳嗽聲，但最近2天沒聽到老婦的聲音，便從門底縫隙看房內情況，發現衣物堆滿地，非常淩亂。

“我最後一次看到她是四五天前的淩晨，當時她起身洗澡，今早我就發現不對勁，所以通知楊永平。”

張森蘭說，消拯員破門而入後，醫護人員發現老婦身體已經虛脫，沒力氣回應大家的問話。

半年送6長者進安老院

張森蘭說，她曾向婦女、福利與鄉區發展事務委員會主席林秀淩行政議員提過，三寶井一帶有非常多年長的孤寡居民，許多都是單身老人，單單今年她就已經送了5至6名長者去安老院。

“我們能力範圍能夠幫助多少？是不是政府應該要找一個場所，讓這些無依無靠者得到他人的照應？畢竟這樣的情況是很危險的。”

她認為，鄰居必須齊心合力，若上述事情不是鄰居揭發，或會有悲劇的發生。

梁證法說，武牙拉也商家居民協會一直有在關註這名老婦，今天幸運的是居民及商家互相合作，他認為有類似該協會的機構在幫助居民，讓居民有問題時有個單位可以通知是很好的。

“包括鄉村社區管理理事會、市議員等，有一個單位在居民的背後，居民也了解我們的運作，有問題就會馬上通知我們。”

賴慶中指出，他接到通知後便從望萬趕下來了解情況，他看到鄰居們和睦相處及互相幫忙，慶幸老婦沒什麽大礙，希望她能早日康覆。