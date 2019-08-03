屋價30萬以下 B40群體享3.5%貸率

（吉隆坡3日訊）房屋及地方政府部長祖萊達披露，隨著早前美國聯邦儲備局宣佈降息，該部與財政部擬在10月份推出新配套，讓購買30萬令吉以下房屋的B40群體，可享有約3.5%房屋貸款的利率。

她今日出席星報舉辦的“2019年星報房地產展覽會”（Star Property Fair 2019）後接受媒體訪問時提到，政府將在未來推出新的房屋計劃，並會在計劃中推出新的配套，目前房屋貸款利率約4%。

她在展覽會中向房地產業者瞭解市場情況及“擁有房屋運動”（HOC）的反應，發現目前房地產市場情況有好轉跡象。

據她探知，部分滯銷房屋已逐漸開始脫售，希望滯銷房屋的數量達合理水平後，房地產業得以穩定，進而專注發展更多的可負擔房屋。

詢及有關公正黨區部領袖週日將召開記者會的內容時，也是公正黨副主席的祖萊達說，她對此事不知情，也不知道記者會將談什麼課題，更不知道是哪位領袖召開的。

另一方面，星報房地產私人有限公司助理總經理恩納斯指出，此展覽會目前有約4000個房地產單位待售，其中20%的房地產為30萬令吉以下，屬“入門級水平”的房地產。

展覽會一連兩天在KLCC吉隆坡城中城會展中心第4廳舉行，時間為上午11時至晚上7時，現場預定房地產的民眾將有機會贏取一輛寶騰X70轎車。

出席者尚包括星報董事主席拿督胡亞橋、首席內容執行員吳雪茹及林木生集團董事經理丹斯裡林福山。