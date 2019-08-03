【檳馬華大會】魏家祥向火箭6部長開砲 勿為官位跟華社對著幹





（檳城3日訊）針對小學四年級推行爪夷文書法課，馬華總會長拿督斯里魏家祥批評行動黨6名內閣部長噤若寒蟬。若在國陣時代發生這樣的事，他和前總會長廖中萊如果靜靜不出聲，肯定“10條命都不夠死”。

他希望行動黨取得95%華社選票，不要為了鞏固官位，凡事跟華社對著幹。

他也批評行動黨秘書長林冠英最近也越來越安靜。

他認為“大事沒意見、小事看不見，這就是火箭”，還有“千錯萬錯，馬華錯，你錯他錯，我沒錯，這就是火箭，”感嘆這是行動黨的淪落。

魏家祥也建議教育部副部長張念群，如果扮演不好一名副部長的角色，不如改名叫“張爪夷”。

他今日在檳州馬華代表大會致開幕詞，用了約50分鐘力數行動黨入主中央450天后如何迅速腐敗。

魏家祥火力全開轟張念群。他說，既然張念群說爪夷文不會加入考試，是認識而非學習，不會加重學生負擔，但為何這些說辭沒在教育部的文告中出現。

他質疑究竟是教育部部長大，還是副部長大，張念群的話是否能讓華社信服？

他以自己做例子，說本身在13歲就會寫爪夷文，會用爪夷文寫自己的名字，也非常喜歡爪夷文，但這不代表他認同爪夷文應納入華小課程。

他說，華小需掌握三語，學習國語與英語的時數原本就比其他源流的小學少，因此教學方式很重要，每一分一秒都不能浪費。

評行動黨動輒投訴媒體

魏家祥也批評行動黨動輒投訴媒體，甚至把對中央政府政策有意見的人，都歸納為“親國陣”人士。

“這樣的說法並不公平，不是每個人都要有政治傾向的，但大家都可以關心國家的事，並提出意見。”

他回憶，小時候看報章寫著“幸好國會還有一個林吉祥”，現在卻是“幸好國會還有一個魏家祥”。此祥非彼祥，但都是同樣的民主堅持，就是國家需要反對黨。

他舉例，在馬華的前教育部副部長張盛聞也成功解決一些教育發展藍圖中華教面對的危機。他問張念群，是否也有勇氣對外反對，在內閣也召集其他行動黨部長敢敢代表華社，反對無益於華教發展的政策？

巫伊合作趨向大團結

在今天的代表大會上，有黨員要求魏家祥針對巫統與伊斯蘭黨的合作，提出馬華的立場。

魏家祥回應說，馬華的原則是不能侵犯國家憲法，這是馬華堅持捍衛的基本立場。

他說，巫裔同胞非常看重民族團結，巫伊合作已趨向朝野大團結的方向，已證明作為國家最大族群的馬來同胞，非常在意族人是否團結。

“巫伊要談民族情，只要不損及憲法精神即可，否則馬華會捍衛本身的基本底線。”

他指出，無論是在聯盟時期，或者是現在的國陣，馬華始終擁護國家的多元性，是個中庸的政黨。

他說，馬華雖然是華裔為基的政黨，但馬華的核心是中庸精神，因此馬華黨員與領袖應精通馬來文，以良好地跟國內其他種族溝通，共同打造美好的馬來西亞。

陳德欽：監督及制衡希盟政府

檳州馬華聯委會主席陳德欽致詞時承諾，檳馬華今後將努力監督及制衡希盟政府，全面啟動監督政府各局部門的行動。

“馬華將會加強組織，善用檳州的基層力量，深入民間、貼近群眾，在了解人民問題後再通過不同的管道來反映民怨民困，也會不惜代價的為人民嗆聲。”

陳德欽說，檳州馬華也會針對在過去希盟政府已答應，但無法實現的議題，做一個歷史回顧，讓新政府“溫故知新”。

“在這區塊，通過馬華的網站及各局的管道，播放一些視頻，最典型的是副教育部長張念群在2018年4月10日承認統考的視頻，當初這個視頻就騙了很多選票，但是今天統考議題還不時被提起。”

“還有一些希盟競選宣言無法落實，政府也無法全面給一個交代，我們會讓人民掌握這些謊言，由人民來判斷誰是誰非。”

他說，希盟在檳州已經經歷三屆政權，可是馬華看到的是一面倒現象，在檳州州議會內沒有華人反對黨的聲音，這是美中不足的地方。我們期待這樣的局面會有所改善，希望選民給力馬華，以便達到大家所期望看到的兩線制中的平衡。

陳德欽也預告，檳州馬華將在8月26日邀請專業學者參與講座會，針對各類與檳州相關的議題，提出看法與意見。首個講座會的主題是檳城國際機場與居林機場未來的利與弊，未來幾場講座會主題也包括檳州交通大藍圖、山坡發展、填海計劃、經濟發展等重要議題。

魏家祥：檳朋友多政敵也多

今天是魏家祥首次以馬華總會長身份參與檳州馬華的代表大會。魏家祥說，選擇來這裡，第一是朋友多，第二是政敵也多。檳州馬華也是全國首個舉行代表大會的州屬。

今次大會獲得約435名黨員出席。魏家祥為大會主持開幕后，出席者也拉橫幅，對林冠英早前指馬華應改名為馬貪政黨，表示抗議。

出席大會的中央領袖也包括馬華署理總會長馬漢順、副總會長拿督林萬鋒、姚長祿及馬青總團長王曉庭等。