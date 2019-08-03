【港反修例示威】金融航空等24界別響應 逾萬人挺805三罷







（香港3日訊）香港反對修訂《逃犯條例》示威愈演愈烈，民間發起下周一（8月5日）全民三罷（罷工、罷市、罷課），並在7區舉行集會，要求政府回應公眾對反修例的5大訴求。發起全民三罷的市民稱，至今已獲得24個界別的1.4萬名從業人員連署參與罷工。

發起罷工的市民今早舉行跨界別記者會。戴上口罩發言的陳姓男子說，這次罷工提出五大訴求，包括成立獨立調查委員會、正式撤回《逃犯條例》修例、釋放抗爭者、撤回暴動定性及立即雙普選，修補社會撕裂。

參與連署罷工的行業有公務員、銀行金融界、會計界、運輸物流界、航空界、保險、教育及文化藝術界等。

也有網民號召下週一同步發起“不合作運動”，癱瘓公共交通，以配合罷工。

陳男揚言，若政府在下周二（8月6日）前不回應訴求，將發動更多、更大型的罷工及不合作運動。

促港府回應5大訴求

代表泛民主流力量的香港民間人權陣線（民陣）昨晚經大會商討後，亦發出聲明，呼籲各界配合三罷，爭取5大訴求。

民陣指，社會堅持5大訴求至今，已近兩個月，經歷數以百萬計的市民參與抗爭，超過20場大大小小遊行、集會以及其他各式各樣的抗爭，而特首林鄭政府至今仍置若罔聞，甚至近日以暴動罪等嚴刑峻法政治檢控抗爭者，但元朗恐襲的施暴者卻從未進入司法程序開展檢控，民陣與全香港人同感憤怒，認為“和理非”（和平、理性、非暴力）的運動抗爭必須進入另一個新的境地，以顯香港人對抗極權的意志。

商界建制派反對

不過，商界和親政府的建制派則大表反對。中華廠商聯合會會長吳宏斌稱，罷工對商界影響不大，但香港現在經濟越來越差，質疑為何要發動破壞經濟的行為。他強調，罷工“意識不好”，商界不會支持。

工聯會的立法議員麥美娟則指，罷工是最後手段，但認為這次罷工未必能夠達到示威者目的，反而可能令社會分化。

上訴成功 旺角遊行改路線

下午舉行的“旺角再遊行”原本遭警方反對，發起人伍永德昨天提出上訴後，接受警方要求，更改遊行路線，不途經旺角鬧市，且必須在晚上9時結束。鑒於近期多次遊行最終演變成暴力沖突，警方預留3000名警力，應對一旦出現的突發事件。

伍永德說，成功上訴是幫香港人爭一口氣，算是小勝一仗，只要繼續信念，就一定會贏。

當被問到會否擔心遊行群眾最後走入旺角鬧市，伍永德表示沒有辦法擔心，會安排糾察在預定路線協助市民遊行，其他則交由警方處理。

南下深圳坐鎮

傳政法委書記撐警大搜捕

面對香港因反修例示威運動持續，繼中央政治局常委、中央港澳工作協調小組組長韓正早前先後兩次南下深圳坐鎮後，香港《蘋果日報》獲悉，曾任公安部長的中共中央政治局委員、中央政法委書記郭聲琨亦已南下深圳指揮，為應對香港連串的暴力事件部署工作，支持香港警方對觸犯法律者採取拘捕行動。

消息人士透露，面對香港持續的暴力行動，且不斷升級，中央在評估香港的形勢後，不容暴力事件升溫衝擊警察挑戰法制，隨後派郭聲琨南下深圳，聲援和支持警方採取強硬手段。這由近日香港警方大肆拘捕與示威活動有關人士，包括前晚突擊沙田一個工業大廈，檢獲汽油彈、含大麻成份的精油，以及攻擊性武器，並拘捕8人，包括香港民族黨前召集人陳浩天。

港府否認戒嚴

有傳香港將於本月4日至6日戒嚴，香港特區政府發言人指並無此事，有關說法全屬謠言。中國外交部發言人華春瑩昨天在記者會上亦澄清該言論是謠言，並批評有關消息用心非常險惡，是想製造恐慌。