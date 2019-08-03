【爪夷文書法爭議】 魏家祥調侃張念群 體育課要否教放風箏

（檳城3日訊）馬華總會長拿督斯里魏家祥指出，儘管華社強烈反對，但教育部還是一意孤行在小學四年級推行爪夷文書法課，顯然教育部副部長張念群沒有發揮她“史上最佳副教長”的本領，傳達華社的心聲。

魏家祥今日拜訪光明日報總社與編採部交流。他說，張念群非旦無力阻止把爪夷文書法納入課程內容，更在臉書貼出各面值鈔票，指爪夷文出現在日常生活，為政策背書。

張指爪夷文是日常

“1令吉鈔票上也有我國傳統遊戲大風箏的圖樣，教育部是否也要把放風箏納入體育課呢？”

他點出，張念群的臉書貼文寫到，教育部會議同意修改課綱和課本內容；但在教育部的文告卻說，把爪夷文書法納入四年級馬來文課程的計劃照跑，並沒註明有關內容或教學方式將會修改，這不僅讓人有所疑慮。

他認為，若真的是要讓學生鑑賞爪夷文書法，理應把內容納入美術科，而非國語科。要提升華小生的國語掌握能力，還有很多更直接及有效的方法，為何要繞一個大圈，透過一個具爭議性的方式呢？

別把責任歸咎前朝

針對有指把爪夷文書法加入華小馬來文四年級課本是前朝國陣政府所批准，魏家祥解釋說，小學標準課程（KSSR）是在2011年開始推行，教育部課程發展組持續觀察各科目的教學情況，再做出課程增刪的建議。

“這批學生在2016年完成小學6年級。課程發展組在完成2011至2016年首個KSSR週期的分析後，於2018年4月初把報告和建議提呈給教育部，但沒過幾天，國會就解散了，希盟之後就執政中央。”

“在華小四年級馬來文課程加入爪夷文書法是教育部課程發展組官員的主觀建議，要部長拍板才能執行。希盟已經執政450天了，如果發現什麼不妥，應該有足夠的空間糾正，而非把一切都歸咎前朝。”

魏家祥認為，張念群有責任影響和說服部長及官員。

魏家祥指出，在國陣時代，政府也有意增加華小馬來文科學習時間、讓華小採用國小馬來文課本等政策，但在馬華正、副部長的無畏無懼的爭取下，最終成功改變內閣和教育的決定。

“為什麼這種嚴重的課題，引起華社極力反對的課題，都引不起6位行動黨內閣部長的興趣，而在內閣里表達華社的心聲。”

與魏家祥同行拜訪光明日報者尚有馬華副總會長兼檳州聯委會主席拿督陳德欽、全國組織秘書長林添順。一行人與《光明日報》總編輯陳柬郡交流。(