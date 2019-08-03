因批評南美足協 梅西禁賽3個月

（盧克3日訊）總部位於巴拉圭盧克的南美洲足協週五官方宣佈，對阿根廷前鋒梅西施行3個月的禁賽處罰，並罰款5萬美元，原因是他在美洲杯期間批評足協。梅西禁賽期間，阿根廷僅將踢3場國際友誼賽。

梅西在美洲杯期間，發出指責南美洲足協及裁判腐敗等言論。足協稱，禁賽是從決定發佈第二天，也就是8月3日起，梅西有7天時間向足協上訴委員會發起申訴。

梅西直到11月3日前都無法代表阿根廷出戰，而在這期間，阿根廷有3場友誼賽，分別對智利、墨西哥及德國。不過，這不會影響明年3月開始的世界杯入選賽。

無論如何，梅西由於也在美洲杯3/4名次賽中領到紅牌，他將會在世界杯入選賽首輪被停賽，不過他並沒有因此在正式比賽中遭到追加處罰。

期間都是友誼賽

對於阿根廷而言，梅西被停賽當然是個壞消息，這意味著他將錯過兩期國家隊集訓，這顯然不利於球隊磨合，但對於巴塞羅納而言，這絕對是個好消息。國際友誼賽向來被球會視為“雞肋”，球員會過於疲勞並且會有受傷風險。

7月初在美洲杯半決賽不敵東道主巴西後，梅西先抱怨裁判，暗示巴西進入決賽是操控的結果。

到了3/4名次賽勝智利後，梅西也拒絕領獎，並在採訪中表示：“我沒有去領第三名的獎牌，因為我們不必參與到這樣的腐敗之中。我們在這屆美洲杯裡缺少尊重。我們希望取得更好的成績，在對巴西和智利時我們踢得很好，但他們不讓我們去踢決賽。這樣的腐敗行為、裁判以及所有的一切都不允許大家去享受足球，而是破壞了它。”

被問及最後的決賽時，梅西還憤怒地指出，“毫無疑問這是給巴西準備的，我希望VAR和主裁判不會去影響決賽，讓秘魯可以（公平）競爭，但我覺得這很難。”

南美洲足協後來發表聲明，譴責梅西的言論“不可接受的和毫無根據的”，這會使得美洲杯失去信譽。他們說：“在足球比賽中，有時你會失敗，有時你會成功，公平競爭的支柱之一就是接受結果和尊重裁判的決定。”