【爪夷文書法爭議】張念群貼文遭轟強辯 14小時逾2萬留言









（北海3日訊）教育部昨日傍晚宣布將按照原定計劃在華淡小四年級推行爪夷書法課引起華社激烈反彈，教育部副部長張念群隨後在臉書發貼，指教育部沒有實行“學習爪夷文“政策，而是“認識爪夷書法”，更引起網民群起炮轟。短短14小時內已有逾2萬則留言轟炸及撻伐她。

網友“火力全開”，口水灌爆張念群的臉書。也有網民轟她“為了自己的官位，辜負了當初支持你的人，太令人失望了。”；有的留言則說，“馬來西亞是多元种族國家，學多一种文化是好事，爪夷文可以加入華文課本這是小問題，前提是政府必須先承認統考。”

促先承認統考

甚至有網民要張念群向前教育部副部長張盛聞道歉：“以前馬華教育部副部長解釋這類課題時，被你們和華人網民謾罵的情況，和現在差不多。張副部長得空良心發現時，打個電話給Sin Woon Chong前副部長道個歉，可能會睡得好一點。建議而已，不必多心。”

教育部是在昨日傍晚宣布華淡小四年級推行爪夷書法課程照原訂計劃開跑，張念群強調，教育部議決改進教學方式，同時將明確註明此部分內容不納入考試範圍，以消除家長的疑慮。

張念群在臉書貼文，指教育部長已經召見相關的教育團体代表及進行對話交流，並從中聽取建議，同意修改課綱及課本內容。

她說，在交流會上，絕大部分的出席者不反對學生在不增加負擔的情況下多了解一點馬來文發展。

然而，對於通過馬來成語（Simpulan Bahasa）的方式書寫爪夷書法，部長馬智禮也認同不是最恰當的學習方式。

她在貼文上還說，教育部會繼續和多方對話，商討以適當方式呈現爪夷書法課程的內容。