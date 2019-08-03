楊美盈：依多數人意見 15日前公佈萊納去留

（沙亞南3日訊）內閣對萊納的去留已有定案，政府最遲會在8月15日之前公布這項決定。

能源科藝環境部長楊美盈今日披露，這項決定是以大多數人的意見為依歸，並達致共識。“對我而言，這次達成的決定不是最好的，但是肯定比現狀更好。”

她說，首相日前針對萊納去留問題的談話，僅是透露部分細節，詳細的細節最遲會在8月15日之前公布。

“其實，內閣對萊納的去留已有了決定，內閣成員也有不同意見。不過，最終以多數人的意見為依歸達共識。”

楊美盈是今早在雪州圖書館為“全國科學周”主持推介禮後，針對萊納是否獲得繼續營運的課題如此回應。

她表示，她將在下周二與會晤關注這項課題的國會議員，和他們對話並聆聽他們的意見。

“從法律角度而言，萊納營運執照是9月2日屆滿，該公司獲准在一個月內，即8月2日起向政府提出更新執照的申請。”

她重申自己的立場還是和之前一樣，但是這次的決定是由內閣達到共識，而能源科藝環境部會根據內閣的決定行事。

對於反萊納組織將於8月18日在關丹哥羅樂公園的群眾大集會，楊美盈表示，每一個大馬人都有發言和發表意見的權力，她不會阻止這集會，畢竟環境問題是大家關注的，而內閣也關心此事。

另一方面，對於愛護河流計劃是否宣告失敗，楊美盈坦言，部長無法到每一條河流或工廠巡視，因此相關的行政議員必須被賦予他們應有的權力，以展開取締行動。

她說，她昨日已與來自各州的行政議員開會，互相分享如何維護河流和對付違例工廠的標準作業程序。

出席活動者尚有能源科藝環境部秘書長莫哈末依茲漢、大馬永續能源發展機構（SEDA）首席執行員山再央、雪州行政議員許來賢、雪州公共圖書館機構總監瑪斯杜拉等。