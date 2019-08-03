成分不含危險物但標簽違規 魔鬼煙糖須下架

（怡保3日訊）衛生部副部長李文材表示，從食品角度而言，“魔鬼煙糖”（GHOST SMOKE Candy）進行化驗後顯示它不含危險物品及違規成分，但由於其標籤不符合規格，因此貿消部已採取行動將該產品下架。

他今日出席崑崙喇叭壽合樂齡親善會孝親敬老活動後在記者會受詢時說，衛生部已將一些樣本送去大學化驗，以瞭解為何該糖果會發出煙霧效果，目前報告尚未出爐。

他強調，由於魔鬼煙糖的使用和吸煙相仿，令人擔心會鼓勵青少年日後吸煙，因此不鼓勵讓孩子食用這類食品；學校老師們也已收到指示，若發現學生食用，有關食品將會被充公。

他透露，魔鬼煙糖在2015年起就已經在市場上存在，據知除了砂拉越，其他州屬都有這產品，最流行的是沙巴，而最大的入口商來自霹靂。(BPK)

擬新法令管制電子煙

李文材表示，已有足夠的證據證明電子煙（vape）對身體一樣是有害的，而且未有科學證據顯示它是一個有效的戒煙方式，但許多青少年將電子煙當成一個時尚，造成未來會有更多潛在吸煙者。

鑒於此，衛生部正在擬定新法令以將香煙、電子煙、水煙都納入同一個法令管制，使商家不能賣電子煙給18歲以下人士、不能對學生進行傳銷等等，若來得及將會在下一次的國會上提呈，否則將在明年提呈。

他指出，許多電子煙外表看上去如同口紅、筆、手錶等，衛生部已與相關業者溝通，目前一個手錶形的電子煙在消費者反對下已經下架，廠方已停止生產，也希望業者勿對學生售賣能吸引他們的電子煙設計。

“衛生部已經和電子煙業者對話，若有業者對青少年進行傳銷，將會被採取嚴厲行動，另外衛生部也與貿消部及關稅局合作，將針對售賣電子煙給學生的商家進行大規模行動。”

另外，該部也與大馬通訊及多媒體委員會合作，一些網絡銷售平台也被吩咐將電子煙產品下架。

“我們嚴正看待電子煙蔓延入校園的現象，也呼籲家長和老師對此關注；我們也和教育部合作，若發現有學生攜帶電子煙到校，有關電子煙將會被充公。”(BPK)

徵稅鼓勵少用糖 業者省成本

針對含糖飲料稅，李文材表示，起初在業界的確出現阻礙，但經過解釋後，業者也能明白，且據知有的企業已開始在一些產品內減少含糖量，也有業者表示減少含糖量可以減少巨額營運開銷。

“業者若可減少飲料含糖量，其實可以節省成本，否則有關稅務將會提高成本；我們希望此舉可以鼓勵廠商生產更多少糖分的飲料。”

他強調，甜飲將會導致糖尿病和癡肥，這兩種疾病對大馬造成很重的醫療負擔，而含糖飲料稅的目的不是為了制止，而是希望可以讓人民改變飲食習慣。

他坦言，消費者對此的反應和改變相信會在一兩年後才得以彰顯；該措施一開始的確不太順利，但相信在更多宣傳和對健康的強調下，希望消費者會選擇低糖產品。

他認為這是可行的，因為30年前沒人會想到礦泉水或飲用水可以瓶裝出售，而這些完全沒有糖分的水也存在消費群。