馬智禮：學書法無關伊斯蘭化 鈔票也有爪夷文

（吉隆坡3日訊）爪夷文書法教學課照推行的決定引起激烈反彈，教育部長馬智禮認為，這可能是部分社群或許對爪夷文缺乏理解，擔憂學習爪夷書法乃是伊斯蘭化或同化政策。

根據《當今大馬》報導，馬智禮昨日接受《當今大馬》專訪時說，爪夷文不僅是國家歷史文化的一部分，在生活中也是隨處可見。他也出示1令吉鈔票，說明爪夷文其實就在我們生活周遭，非陌生或外來之物。

馬智禮說，鈔票背面左上角也是有爪夷字符。“你看，這行字就是‘馬來西亞’的爪夷文寫法。”

教育部昨晚宣佈將按照原定計劃，在小四國文課中納入爪夷書法教學。《當今大馬》報導，馬智禮坦言，他閱讀現有的課本草稿後認為，爪夷書法的教學方式仍有待改進。

報導說，現有的課本草稿設計，原本要求學生以爪夷文筆畫來學習馬來成語。他已向教育部課程發展局建議，修改為書寫更貼近生活的內容。

根據《當》的報導，馬智禮說，他看了要教的那本課本，現有的內容可能對學生和家長來說，難以感受到連結。因此，他已經建議課程發展局往新的方向改進。”

馬智禮以馬來西亞國徽、各州州徽為例，他說，這些都有爪夷文字的蹤跡。

他說，其實大家對爪夷文並不陌生，看了爪夷文也不會變成穆斯林，更不會被同化。“我們只需要將它視為國文歷史的一部分，沒什麼大不了的。”

馬智禮也承諾，爪夷書法不會納入考試或評估範圍。