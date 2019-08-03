國行取締非法貨幣網商 凍結35戶頭充公400萬資產

（吉隆坡3日訊）國家銀行週四取締一個在巴生河流域和和檳城一帶營業的非法貨幣服務網絡，總共凍結了35個銀行戶頭，並充公400萬令吉現鈔和產業。

國行發表文告說，這項取締行動是在警方和移民局合作下展開，同時也充公了與該非法業務相關的文件、電腦及手機。

此外，共有14人受到問話，協助調查。另有22名被懷疑是非法業者員工和顧客的非法移民遭移民局援引1959/63年移民法令扣留。

根據文告，該網絡涉嫌無執照經營貨幣服務業務，和涉及洗錢活動兩項罪行，在2011年貨幣服務業法令（MSBA）4（1）條文，及2001年反洗黑錢、反恐怖主義融資及非法活動收益法令（AMLA）4（1）條文下受調查。

文告稱：“觸犯貨幣服務法令4（1）條文下罪行者，可被罰款不超過500萬令吉或監禁不超過10年，或兩者兼施。”

而在2001年反洗黑錢、反恐怖主義融資及非法活動收益法令第4（1）條文下，被定罪者可被判監禁不超過15年，或罰款不少於非法活動收益數額的5倍，或500萬令吉，視何者為高。

文告也勸請民眾切勿通過非法貨幣服務業者匯款，而一旦出現爭議，任何涉及者都不會受到保障，將蒙受金錢損失。

公眾人士受促與國家銀行網站（http://www.bnm.gov.my）中列出的有執照貨幣服務業者進行交易。