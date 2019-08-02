張念群：沒實行“學習爪夷文” 教部是推行“認識爪夷書法”

（吉隆坡2日訊）教育部副部長張念群說，教育部長馬智禮已與相關教育團體代表進行對話及交流，而大部份出席者並不反對在不增加學生負擔的情況下，讓學生多了解一些馬來文的發展，與此同時，她也經與教長開會，並針對爪夷書法風波達成共識，包括認同通過馬來成語（Simpulan Bahasa）方式學習爪夷書法並不是恰當的學習方式。

“當我向部長反映爪夷書法掀起的漣漪後，部長周四就馬上召見了相關的教育團體代表，以進行對話及互相交流，並從中聽取建議，然後，部長也迅速於周五和我們進行會議，並在會議上同意修改課綱和課本內容。”

她周五發文告說，在交流會上，絕大部分出席者並不反對在不增加學生負擔的情況下，讓學生多了解一點馬來文的發展，而對於通過馬來成語方式寫爪夷書法的作法，部長也認同那並不是最恰當的學習方式。

“因此，我們在周五舉行的會議中決定不延續通過書寫爪夷文筆畫的方式來背誦馬來成語，同時也會修訂‘課程及評價標準’（DSKP），明確註明趣味語文（Seni Bahasa）的部分不會作為考試的內容，以消除家長的疑慮。”

她披露，教育部將會繼續和多方進行對話，並商討以適當的方式來呈現爪夷書法課程的內容。

“在我們的生活中，爪夷書法其實已出現在我國鈔票、國徽、州徽、國家原則等方面，因此，小四課程內容會以這些日常生活中的事物來介紹爪夷書法，以貼近日常生活。”

她也再次強調，教育部並未實行“學習爪夷文”政策，而是推行“認識爪夷書法”。