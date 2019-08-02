慕尤丁：助假釋者重融入社會 加強監獄“企業精明實習

（加影2日訊）內政部長丹斯里慕尤丁說，該部將加強大馬監獄局的“企業精明實習計劃”（CSI），讓假釋者更好的重新融入社會和協助舒緩國內監獄過度擁擠問題。

他今者在大馬監獄局總部為“企業精明實習計劃”主持推介禮後提到，希望有更多私人企業挺身而出參與CSI，共同分擔，這對企業和監獄而言將是“雙贏”，因為企業可從而解決人手短缺問題。

他說，目前參與此計劃的私人企業數目偏低。

他表示，因國內許多監獄出現過度擁擠情況，可容納的囚犯原本只有5萬人，但現在達到7萬人之多。此計劃是改革監獄的部分努力，這不僅有助減少監獄管理開銷和過度擁擠問題，更重要的是，還能讓整個社區參與囚犯重獲新生過程。

“政府放眼在2030年，實現三分之二囚犯進行改造和更生計劃的目標。參與CSI的假釋者有機會在私人企業從事不同領域的工作，這對他們具重大影嚮，讓他們能在被釋放後憑一技之長獲固定工作。”

CSI是在2016年推出，由監獄局與私人界合作的計劃，為假釋者提供農業、制造業、

工業和服務業的技能培訓；根據監獄局統計數據顯示，共有2928名假釋者在此計劃下獲益，而全國約80家私人企業參與此計劃。

慕尤丁聲稱，約有3萬9000名囚犯從監獄外的改造和更生計劃中受益，他們的重犯率低於0.5%。

他表示，參與CSI計劃的私人企業不多，可能是因為很多企業對政府為參與企業提供的稅務獎掖不知情。

他同時否認把假釋者用作廉價或強迫勞動力的說法，並指他們將按現有法律和條例，根據各自的資格和技能享有最低薪資，而做額外工作者則會有其他津貼。

出席推介禮者尚包括內政部秘書長拿督斯里阿威；監獄局副局長（保安及懲教）拿督艾紮菲里。

避談反對黨支持敦馬任期屆滿

也是土著團結黨總裁的慕尤丁被詢及有關反對黨支持土團黨主席敦馬

哈迪出任首相職至屆滿的問題時，選擇笑而不語，避談此課題。

他被追問及有關伊斯蘭黨主席拿督斯里哈迪阿旺指，伊黨支持馬哈迪做滿一屆首

相的問題時，只回應說，今日有關監獄局實行的計劃問題。