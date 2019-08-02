14偷渡客擠快艇拋錨 海上漂流8小時落網





大馬海事執法機構峇株巴轄區主任莫哈末今日上午在記者會指出，執法人員接獲情報展開行動，昨日下午3時25分左右在距離香蕉嶼以西5海里的文律河水域，發現引擎壞掉而在海上漂流的可疑快艇。

他說，根據初步調查，快艇原本只需兩個小時的航程即可抵達印尼，但在被發現前已在海上漂流超過8個小時，而且原本已進入印尼水域，隨後又漂回大馬水域。

舵公船員也落網

“快艇不大，坐滿了人，顯得非常擁擠，執法人員在行動過程中特別小心翼翼，否則快艇隨時會翻覆。”

他透露，落網者共有17人，年齡介於20至50歲，包括兩對夫妻在內的9男5女偷渡客，另外3人分別是印尼籍舵公船員及本地船員。

他說，當局援引1959／63年移民法令和2007年反販賣人口及反販運移民法令（ATIPSOM）展開調查，若罪成，觸犯這項法令者可被判罰款不超過25萬令吉或監禁不超過5年，或兩者兼施；目前，印尼籍和本地嫌犯分別被延扣14天和7天以協助調查。

莫哈末也指出，這起案件是峇株巴轄區執法組今年破獲的首宗偷渡案件，今年截至目前，執法人員共展開3220次檢查行動，並逮捕46名違例者。

他說，在這之前，柔佛的非法偷渡案件往往發生在東海岸，隨著這次在西海岸逮到偷渡客，峇株巴轄區執法人員往後將加強執法行動，確保偷渡活動不在西海岸日愈猖獗。

他也勸請非法入境或逾期逗留者，通過合法途徑離開我國。

“移民局正在展開寬赦計劃，只需繳付700令吉罰款即可回國，加上船費200令吉，總計900令吉，實在不必付出高價又冒著生命危險非法偷渡。”

另一方面，他呼籲發現海上有可疑活動或意外事件的民眾，撥打大馬緊急反應系統熱線（MERS999），或聯系海事執法機構峇株巴轄行動中心（07-433 4020）。