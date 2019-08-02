拒入黨 追打 新邦安拔11中學生恐慌





（威南2日訊）因拒絕加入私會黨，11名中學生昨日中午在校園內外被一幫人馬持械追打，其中一人差點被砍傷。不法分子猖狂的行徑，引起學校、家長和社區高度擔憂。

此事件是昨天中午12時45分發生在新邦安拔綜合中學，也是位於鬧市商業中心。當時這些學生是在學校旁的商店區，突然來了3輛車，10至15名戴帽子和口罩的年輕人下車就持武器朝他們追打，學生們往學校和店屋區四處竄跑。

一名學生代表指出，所有同學都跑得非常快，所以沒有受傷，他則差一點被刀砍傷。他們持武器攻擊手無寸鐵的學生，有幾個人還追著3個同學往校園內跑，闖入學校跟到禮堂才罷手離開。

15人戴帽罩口逞兇

“這些人的年齡介17至20歲，戴帽子和口罩，所以不能辨識臉。事發時校長和紀律主任有接到投報出來查看，他們也有向警方投報。”

他們相信這起攻擊事件，是因為他們拒絕加入某黨會引起。

他說，7月中有四五個人共乘一輛車到學校，以某某黨的身份邀其中2名學生入會，但他和一名同學拒絕，雙方也發生口角。

“父母現在非常擔心我們的安全，學校是學習的地方，但這個事件讓大家有不好的想法，家長們恐慌、學生會害怕學校成為不安全的地方，希望警方可以重點關注這件事。”

“私會黨如果要招收會員，不要到我們的學校，我們的職責是學習，不希望參與任何非法活動。”

這些學生年齡16、17歲，都是就讀高中一。8名學生今午向武吉淡汶區州議員吳俊益求助。

吳俊益促警嚴厲看待

吳俊益召開記者會指出，此事發生在他住家和咖啡廳的對面，這種猖狂的行動不但危及學生，也威脅普羅大眾包括他的安全。他促請警方嚴厲看待此事。

他說，我國是一個法治國家，隨著時代變遷法，私會黨和幫派已經不適合這個年代，年輕人和學生不要參與私會黨活動。

“華小畢業生80%是在國民中學就讀，這幾十年來國民中學學生尤其綜合中學的學生就像沒有父母的孤兒，沒有獲得社會尤其華社的關注，當然父母也必須應負起很大責任。

他希望國民中學的家長和全體華社，能關注國民中學的發展，尤其是學生在學校和放學後的一舉一動。

“我曾經在該中學的畢業典禮活動作出有關呼吁，數星期前也在華都中學舉辦的籃球比賽，呼吁在籍學生參與有意義的活動，也用州議員撥款2000令吉贊助新邦安拔綜合中學男女籃球隊。”

吳俊益說，在他還沒有當議員之前，因發生一些事故2次進到該校。該校一路以來成為幫派的目標，招收的成員年齡有逐漸年輕化的現象，他為此感到非常擔憂。