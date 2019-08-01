改裝成觀景魚池 社尾運河原貌保留







（檳城1日訊）檳州發展機構高級副總經理拿督楊聯發指出，社尾港仔墘運河繞道后，舊有結構雖然已變池塘，但當局完好修復及保留舊運河結構的原貌，只是裝置濾水器，改裝成觀景魚池而已。

他說，該機構挖多一個更大更深的渠道，與原有的港仔墘運河結構分開但平行，讓上游的污水可以繞道排出大海。

楊聯發指出，若能解決上游集水區排出的污水問題，已經繞道的港仔墘排水溝隨時可重開渠蓋，完全恢復舊社尾萬山當年的風貌。

針對非政府組織非議在舊社尾萬山復興計劃中，港仔墘運河為何是繞道而非淨化，檳州發展機構及喬治市世遺機構今日召開記者會，在社尾萬山原址進行技術講解。

楊聯發說，為讓民眾儘早享用這個全馬第一座的城市考古公園，當局只能在污水繞道后，在留下的220米長港仔墘運河結構注入新水，打造觀景魚池。

他解釋，港仔墘運河雖然名字裡有個“河”，但它實際上不是河。因為港仔墘運河的水源不是來自自然山水，它的上游集水區來自佔地278英畝的喬治市地區，包括大部分的古蹟區。“打給比方，若上游有8000間屋子，這些屋子的污水流往小溝渠，都會直接排入港仔墘運河。”

他說，如果未來可以在上游設立污水處理系統，只讓雨水流入溝渠，那港仔墘運河就能夠重開，不會是髒臭的排水溝。

但他說，上游的污水處理問題不在檳州發展機構的處理範圍，該機構只是負責復興舊社尾萬山，儘早把它交還給人民。

洪敏芝：這是一條人造河

喬治市世遺機構總經理洪敏芝也指出，舊的港仔墘運河結構，早在1881年已出現在喬治市地圖，深度只有1.8米、寬度4.5米，運河的碎石牆是由花崗磚及碎石建成，地基則採用紅樹樁及木材支撐，這也是喬治市店屋最常見的建造手法。換言之，這是一條人造河。

她說，舊有的運河結構已不足以應付現在喬治市的排水量，因此當局當初研究後決定將運河繞道並加寬。繞道后的運河與舊運河結構平行、長度一致（220米），深2米、寬5米至9米，載水量更大。

洪敏芝也出示照片，此運河繞道工程在2017年11月已完成，當時檳島曾因豪雨引發多地水災，積水從山上流往市區，但繞道后的排水溝並沒有滿溢倒流，大大降低市區水災的嚴重程度。

她說，這條繞道正是社區尾萬山計劃的第一期工程，在2015年7月27日已經動工、2016年8月31日竣工，工程耗資逾707萬令吉。