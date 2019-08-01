​火箭議員聯署反對 教部將回應爪夷文課題

（布城1日訊）教育部長馬智禮說，教育部將會於較後時，針對欲在國民型小學的四至六年級馬來文課程納入學習爪夷文課程的計劃，發文告回應。

他於今日出席Pintar基金會與教育部簽署合作備忘錄儀式後，詢及一批民主行動黨州議員和社青團領袖堅決反對教育部此舉的聯署聲明時，如此指出。

由彭亨州都賴區州議員鄒宇暉發起的聯署聲明，由28人聯署，包括13名州議員及138個行動黨支部。

內閣會議沒商英教數理

詢及內閣會議是否對重新推行英語教數理政策作出討論或決定時，馬智禮說，會議中只是討論英語教師的教學品質，並沒有談到英語教數理政策。

馬智禮較早時在簽約儀式上致詞時說，周三的內閣會議討論英語教師的教學品質時，提及一些教師缺乏培訓及有經驗的教師不足，另有一些教師則缺乏掌握英語的能力。

他表示，就如首相敦馬哈迪所說，學習不只是依靠教師，也可以通過網上學習（E-Learning），例如採用具有互動功能的課本學習英語會話。

“優管（YouTube）也有許多學習的節目。”此外，他也鼓勵學生使用父母的手機及平板電腦自我學習。

馬智禮說，有些人認為電子學習只是有錢人才負擔得起，其實手機等電子產品，在這個時代已經不是奢侈品。

“我在跑步時就見到清潔工人如印尼和孟加拉外勞，在休息時也用手機上網。”

用新科技提高學習興趣

“手機等電子產品已經是生活用品，不再是奢侈品，應該通過新科技發明吸引學生興趣的教材。”

他透露，他的孩子通過軟體“恐怖历史”學習英國的历史，熟悉掌握英國過去的國王和王後名字，竟然比對馬來西亞的历史還熟悉。

他說，這種以有趣與動畫形式呈現的學習方式，讓學生更加能夠學習及珍惜历史。

“如今的教學方式必須有趣，要不然將無法吸引學生的興趣，又或是學生學習不來。”

他說，某次出席區域部長會議時，菲律賓教育部長指該國學生的數學不好，尤其是鄉下學生，為了讓數學不再枯燥與艱學，因此推出以音樂及舞蹈來學習數學。越南部長則分享通過詩歌學習數學的方法，因此該國學生的數學很好。

張念群：容後公布

（巴生1日訊）針對明年度國民型小學四年級國文科課本將納入的爪夷文書法為趣味語文教學，引起爭議和反對聲浪事件，教育部副部長張念群說，目前尚處於咨詢階段，因此將容後公布。

張念群今日在巴生一所國中參與教育部與非政府組織聯辦的“大馬教育行動”（Teach For Malaysia）執教活動後，在記者會上詢及近來引起爭議和反對聲浪的華小明年度四年級國文科課本的爪夷文風波時，她說：“我們等待公布。”

張念群簡短作出回應後，便匆匆離開。

另外，提到行動黨多名州議員和基層領袖聯署反對在華小落實爪夷文書法教學，她還是重複“我們等待公布，謝謝”為回應。