今年首6個月 我國遊客人數增

（吉隆坡1日訊）旅遊、藝術及文化部副部長峇迪亞透露，今年首6個月，我國的遊客人數增長幅度，比起今年第一季度的2.7%更高，至於確屬的數據，旅遊、藝術及文化部長將稍作宣佈。

他今日為吉隆坡雙峰塔蘋果精品酒店（Le Apple Boutique [email protected]）推介貓山王盛宴活動時，如是表示。

他指出，今年第一季度，我國的遊客人數達到670萬人次，比去去年同期的650萬人次增加了2.7%。

“旅遊收益方面，今年第一季度，旅遊業為我國帶來16.9%的收益成長。”

因此，他積極看待我國可在2020年迎來3000萬遊客人次的目標，並為我國帶來1000億令吉的旅遊收益。

與此同時，峇迪亞舉例，去年我國的遊客人次有3580萬，如果遊客人次增加1%，即相等於增加26萬遊客人次，即可為我國帶來8億4100萬令吉的收益，如果今年我國的遊客人次增長率可以達到9%，可以想像可為我國帶來多少的收益。

他指出，2014年馬來西亞旅遊年，我國的遊客人次達到2740萬，創下歷史新高，如果2020年旅遊年，訪馬的遊客人次可以創下比這個更高的數目，這將會刷下新紀錄。

推動榴槤旅遊

“眾所周知，馬來西亞一向以美食天堂而聞名，尤其是榴槤旅遊。根據農業及農基工業部的數據，馬來西亞目前每年出口1萬7000噸榴槤至新加坡、泰國、香港、澳洲、美國及中國，而榴槤出口只佔國內榴槤生產的5.8%。”

然而，他認為，相比出口榴槤，我國更希望可以吸引更多遊客來馬觀光，推動榴槤旅遊。

他指出，吉隆坡雙峰塔蘋果精品酒店推出貓山王盛宴活動正合時宜，因此他相信貓山王會成為另一個吸引遊客的亮點，有助於帶動國內外旅遊，以及宣傳我國的水果。

他提到，榴槤有強烈的味道，一般上酒店都不允許帶榴槤進入，所以他對於吉隆坡雙峰塔蘋果精品酒店推出榴槤盛宴的創舉做法感到驚訝。

此外，峇迪亞說，最近首相敦馬哈迪推介2020年大馬旅遊年標誌時說，宣傳大馬旅遊應成為每位國人的任務，換言之，每位國人都是旅遊大使，有義務為推銷國家助一臂之力。

他引以為傲地表示，上周他到英國做訪問時，成功推銷馬來西亞，吸引數名外國人來馬旅遊，但是，他提醒國人不要像前朝政府那樣，典當國家。

蘋果精品酒店首推榴槤盛宴

蘋果旅遊集團董事經理拿督斯里許育興指出，吉隆坡雙峰塔蘋果精品酒店是首個推出榴槤盛宴的酒店業者，希望可以推動榴槤旅遊，協助政府吸引更多遊客來馬觀光。

他坦言，吉隆坡雙峰塔蘋果精品酒店推出榴槤盛宴，對他們來說是一大挑戰，因為榴槤向來是酒店禁止攜帶的水果。不過，他強調，為了顧及酒店顧客的感受，他們會在酒店門外進行榴槤盛宴活動，不能攜帶進入酒店。

他透露，該酒店推出的榴槤盛宴促銷活動，包括有3天2夜住宿加自助式榴槤盛宴，價格為768令吉，以及160令吉的榴槤自助餐。

“同時，我們也在酒店前打造了一個10尺高的貓山王臨摹（replica），希望可以成為吉隆坡，乃至馬來西亞新的旅遊景點。”

吉隆坡雙峰塔蘋果精品酒店的貓山王盛宴促銷活動，一年共有2次，分別是在7月至8月，9月至1月，促銷活動包括住宿加自助式榴槤盛宴、榴槤自助餐以及榴槤外帶（榴槤價格根據市場價格）。

出席者包括吉隆坡雙峰塔蘋果精品酒店(Le Apple Boutique [email protected])顧問拿督黃榮×（造字：左邊“金”部首，右邊“廣”字）、吉隆坡雙峰塔蘋果精品酒店董事譚美燕、2020年馬來西亞旅遊年秘書處主任拿督安瑪。