政壇震撼彈 稱超越藍綠 柯文哲創台灣民眾黨







（台北1日訊）無黨籍台北市長柯文哲今日宣佈籌組“台灣民眾黨”，為政壇投下震撼彈。他今早現身說明，“以台灣為名，以民眾為本”，希望“台灣就是我們，我們就是民眾”，讓台灣在藍綠之外有另一個選擇的機會，並強調該黨是理念的結合，以民意、專業、價值來決定政策，以清廉、勤政、愛民為行政原則，使台灣變得更好。

柯文哲親自出席組黨說明記者會，由台北市政府副發言人黃瀞瑩、台北市議員鍾小平與徐立信陪同。他表示，台灣民眾黨將於本月6日正式召開黨員大會，準備進軍國會，搶攻區域立委及不分區立委席次。

8月6日是台灣民主運動先驅蔣渭水的生忌，亦是柯文哲的生日。他解釋說，選這一天召開黨員大會只是巧合，沒什麼特別。

柯文哲表示，2014年首次參選台北市長時，他提出“改變台灣從首都開始，改變台北從文化開始”，是台灣史上將改變政治當訴求的選舉，不管選舉還是執政，都是改變政治文化的社會運動，他從那時以來秉持3個原則，即“對的事情做，不對的不要做，認真做”。

6日開黨員大會

柯文哲說，2014年尚未決定選市長時，他到新港文教基金會出席新港別墅讀書會，在留言牆上寫了“找回良心”，時隔5年，參加大甲媽祖遶境時，又到新港別墅讀書會補上“莫忘初衷”；他認為，“政治不難，找回良心而已，執政不難，莫忘初衷而已”。

同時，柯文哲亦提到，常常有人批評他沒有中心思想，其實他的中心思想是“台灣整體利益，人民最大福祉”，他從不認為“九二共識，一中各表”、台獨或統一是中心思想。他強調民主、自由、多元開放、法治、人權、關懷弱勢、永續經營等普世價值，在台灣實踐，就是他的台灣價值。柯文哲總結的說，他不是政治領導者、文化傳道者，但過去4年半台北市執政經驗，印證清廉、勤政、愛民是做得到的。中文大學中國研究中心學者葉國豪早前表示，柯文哲不可能以無黨派身份出來參選總統；如今他宣佈組黨，是邁向選舉的一個動作。

是否與郭台銘合作 柯文哲：等他回來

至今未表態會否參加台灣2020年總統大選的柯文哲，其母日前透露兒子若要選總統會支持他。柯文哲昨天回應說，準備是義務，參選卻是權利；對於會否與在國民黨黨內初選失敗的鴻海集團前董事長郭台銘合作，他強調“等郭回台再講”。至於離台多時的郭台銘，昨天已低調返台。

近日台灣有消息稱，柯文哲將與郭台銘聯合參選，對於柯文哲要組黨，郭台銘辦公室發出聲明說，事前與柯文哲沒相關聯繫，郭台銘對此也無任何評論與意見。

自黨內初選落敗後，郭台銘就離台前往日本及歐洲等地，昨午3時許乘坐私人飛機抵達台北松山機場。當天一早已有大批台媒在機場等候，但他刻意避開，由專車接走。