熊貓“靚靚”第二胎有名字了 “大家好，我是誼誼”





（吉隆坡1日訊）中國熊貓“興興”與“靚靚”第二胎熊貓幼崽，正式命名為“誼誼”。

水務、土地及天然資源部長希維爾今日主持熊貓幼崽命名儀式時，致詞表示，誼誼象徵著馬中兩國的友誼，並希望兩國間的友誼將更進一步，包括對熊貓保育工作的努力、建交及經濟關系。

他透露，熊貓幼崽出生18個月以來，成長狀況良好，從剛出生時僅750克的重量，直至今日約50公斤的重量。

他指出，在最後敲定上述名字前，已咨詢中國野生動物保護協會的意見。

他較後召開新聞發布會時補充，此名是通過內部從3個名字的建議中擇定，並獲得中國野生動物保護協會的同意。

他也透露，針對熊貓幼崽的租借期限為2+2年的問題，政府還未作出決定，將與中國野生動物保護協會及國家動物園商議，並視熊貓幼崽的情況而定。

中國駐馬大使白天表示，他對“誼誼”這個名字感到開心，並指出“誼”來自“友誼”，代表著馬中兩國的友誼。

他表示，旅居於馬來西亞的熊貓是中國以外生產量最高的，證明馬來西亞提供了一個漂亮及舒服的家予熊貓，正好也展現了馬中兩國的友誼。

他希望此名可讓馬來西亞人及中國人意識到兩國間的友誼，並相信兩國間的關系將會更茁壯、堅固、健康及繁榮。

出席者包括白天的夫人陳巍、水務、土地及天然資源部（土地與天然資源）副秘書長莫哈末莫達、水務、土地及天然資源部（水務）副秘書長阿茲扎、大馬半島野生動物保護及國家公園局總監拿督阿都卡迪、國家動物園主席拿督扎哈里及副主席羅斯里。