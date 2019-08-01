陳文德：大馬氣候不宜建設 萊納PDF將成毒遺產

（關丹1日訊）“拯救馬來西亞委員會”主席陳文德強調，我國政府絕對不能允許萊納在我國建永久廢料儲存槽（PDF），否則這將是首相敦馬哈迪繼當年亞洲稀土廠事件後，留給國人的第二座“有毒遺產”。

他重申，馬來西亞是個高溫多雨的國家，在氣候上根本不適合讓萊納興建輻射性廢料永久儲存槽設施，它需要如沙漠般長期氣候乾燥的環境。

他今日針對政府正式取消萊納將稀土加工廢料運回澳洲作為更新執照的先決條件，並指示萊納興建永久廢料儲存槽的最新進展，作出回應。

“如果這個永久儲存設施沒有嚴謹設計並按照嚴厲的工業規格來興建，它對我國人民來說將會是一個禍害，何況稀土廢料中的釷半衰期高達1450萬年，在我國這樣的氣候下絕對辦不到。

“我們已經有亞洲稀土廠為霹靂州紅坭山帶來的稀土污染事件前車可鑒，這可是馬哈迪擔任我國第四任首相的時代為國民留下的有毒遺產。聽說，用來處置亞洲稀土工廠輻射性廢料的永久廢料儲存槽已經開始出現裂痕。

無論如何，他認為馬哈迪這一次的宣佈亦是一種“軟中有硬”的應對手段，而非直接拒絕萊納的更新執照。

“雖然萊納被指示建造永久廢料儲存槽，以處理水瀝濾淨化固體廢料（WLP），不過政府亦要求萊納提呈能完善處理有關廢料的計劃書。如果萊納所提呈的計劃書無法滿足政府的要求，或許解決方案就必須回到原點，即是要求萊納把輻射性廢料運出國。”