一哭便哮喘心臟病女嬰 7萬手術費籌足了！





（大山腳1日訊）7萬令吉手術費籌足了！一哭便哮喘的心臟病女嬰吳巧琳所需的7萬令吉醫費，在不及一天內便籌足，大山腳瑤池金母慈善基金會（One Hope Charity）宣佈即日起停止募款。

該會主席蔡瑞豪今日發文告指出，女嬰所需費用經已籌足，手術如期在今日進行，期盼一切順利。手術若一切順利，預計5小時能完成。

他說，女嬰的求助新聞出街後，很快便獲得各地人士關注，捐款源源而來。該會今午也在官方臉書專頁發布停止募款的通告。

他透露，女嬰今早9時許進入手術室，完成檢驗後，醫生就會為她施予心疾手術。該會副總務謝寶珍及協調員盧倩婷員今早也前往醫院，把各地善心人士傳遞的關心及慰問，帶到醫院給女嬰及家人，並且陪伴女嬰家人度過這緊張時刻。

“女嬰的母親黃佩芬非常感謝大家的捐助及關心，在緊急時刻伸出援手，一起挽救小生命，讓家人倍感溫馨。”

來自檳島的女嬰吳巧琳（6月13日出世）因心臟有10X11mm的洞孔及腫大，導致小心臟無法正常操作，為小生命構成了很大的威脅。醫生已經鑒定她適合進行手術，並安排手術於今日進行。

蔡瑞豪說，有關女嬰巧琳的進展，該會將會密切跟進並向大家匯報。欲了解詳情者，可以關注該會臉書專頁─大山腳瑤池金母慈善基金-One Hope Charity。