除非用鎗逼我 敦馬承諾交棒

（布城1日訊）首相敦馬哈迪今日重申會在任滿前交棒，除非有人把他逼到牆角，拿著鎗指著他的頭威脅他做滿一屆。

他說，他會堅守承諾，在國家狀況恢復平穩後下台，可能兩三年的時間。

馬哈迪今日在布城會展中心與國際商會討論培育未來專才的圓桌會議後，針對經濟事務部長拿督斯里阿茲敏歡迎巫統和伊黨有關馬哈迪應該做滿一屆任期的問題，發表談話。

除非拿鎗逼任滿一屆

“那是阿茲敏的看法，認為我應該繼續領導，不過，我已經承諾會在大馬狀況恢復平穩後就會下台，可能是兩年可能是三年。”

他說，政府正在努力復甦國家。

他也證實在周二與反對黨領袖會面，聆聽他們的看法，當中包括巫統、伊黨和砂州政黨聯盟（GPS）領袖。

反對黨領袖據了解是為了要求馬哈迪做滿一屆任期而求見。

“很多表達了對我的支持，我很感謝。”

他也說，伊黨主席哈迪阿旺已多次言明會支持他，並非新鮮事。

不過，首相表明會見任何人，不只是反對黨，還包括非政府組織和媒體。

針對阿茲敏也出席這項會面問題，首相說這是秘密會議，他不會告訴媒體內容。

否認收購大道計劃喊停 敦馬：內閣定實行時間

新加坡《海峽時報》昨日引述消息說，大馬政府已暫緩財政部以62億向金務大收購旗下大道的獻議，首相敦馬哈迪今日否認這項消息。

首相也駁斥有關指財政部長林冠英在未通知內閣情況下，提出收購4條大道特許權的報道。

“沒有這樣的事，財政部有告知內閣這個計劃，我們沒有說不，只是實行日期將由內閣做決定。”

據新加坡《海峽時報》引述消息，由於一些高官包括部長更認為收購價過高，並認為擁堵費的做法或不足以融資獻購價而喊停。

報道稱，收購大道的課題已令希望聯盟政府內部意見分歧。

不過，馬哈迪今日受詢時說：“財政部似乎相信可以做到，我們的問題是沒有錢。”

他說，不過，財政部表示可通過在高峰時段收費，就可以籌足資金來收購4條高速公路，我們就得看是否足夠。”

財長林冠英在6月宣布，政府將以62億令吉收購金務大旗下4條收費大道的特許經營權，即白蒲大道（LDP）、西部疏散大道（SPRINT）、沙亞南大道（KESAS）及精明隧道（SMART）。

取消廢料運回澳洲 萊納須建永久儲存槽

首相敦馬哈迪今日證實，政府已經取消萊納將稀土加工廢料運回澳洲，作為更新執照的先決要求。政府現是指示萊納建造一個永久廢料儲存槽（PDF），以處理在關丹格賓工廠的稀土加工產生的水瀝濾淨化固體廢料（WLP）。

“我們向萊納提出這樣的條件，他們應該要有一個處理廢料的計劃。 我們正等著他們告訴我們他們將如何做到這一點，包括他們是否找到了可以存放廢料的地方。”

馬哈迪是今日在布城會展中心與國際商會討論培育未來專才的圓桌會議後，針對更新萊納執照更新問題，如是回應。

新加坡海峽時報周二引述官方消息指出，內閣已經討論了萊納在國內興建永久廢料儲存槽（PDF）的可行性，並將於下個月在萊納現有執照到期前公布有關決定。

“若興建永久廢料儲存槽是條件，意味著萊納必須支付5000萬美元（2億零600萬令吉）的擔保金 ，而這也要取決於萊納是否找到合適地點，並獲準建造儲存槽。”

萊納過去堅持它無法於9月運出45萬公噸的水瀝濾淨化固體廢料（WLP），並且獻議興建永久儲存槽。

拯救大馬委員會主席陳文德則提議，如果政府要該廠支付5000萬美元的保證金作為建設永久儲存廢料設施（PDF），倒不如要稀土廠公司到太平洋或向印尼購買一座小島來進行廢料的處理。