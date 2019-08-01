政府取消更新執照條件 萊納廢料不必運回澳

布城1日訊）首相敦馬哈迪今日證實，政府已經取消萊納將稀土加工廢料運回澳洲，作為更新執照的先決要求。政府現是指示萊納建造一個永久廢料儲存槽（PDF），以處理在關丹格賓工廠的稀土加工產生的水瀝濾淨化固體廢料（WLP）。

“我們向萊納提出這樣的條件，他們應該要有一個處理廢料的計劃。 我們正等著他們告訴我們他們將如何做到這一點，包括他們是否找到了可以存放廢料的地方。”

馬哈迪是今日在布城會展中心與國際商會討論培育未來專才的圓桌會議後，針對更新萊納執照更新問題，如是回應。

新加坡海峽時報周二引述官方消息指出，內閣已經討論了萊納在國內興建永久廢料儲存槽（PDF）的可行性，並將於下個月在萊納現有執照到期前公布有關決定。

“若興建永久廢料儲存槽是條件，意味著萊納必須支付5000萬美元（2億零600萬令吉）的擔保金 ，而這也要取決於萊納是否找到合適地點，並獲準建造儲存槽。”

萊納過去堅持它無法於9月運出45萬公噸的水瀝濾淨化固體廢料（WLP），並且獻議興建永久儲存槽。

拯救大馬委員會主席陳文德則提議，如果政府要該廠支付5000萬美元的保證金作為建設永久儲存廢料設施（PDF），倒不如要稀土廠公司到太平洋或向印尼購買一座小島來進行廢料的處理。