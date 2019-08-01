中年疑不堪肝癌復發自縊 前一天還爬山聚餐 友人驚訝





（檳城1日訊）一度抗癌成功的62歲男子張目成（人稱光大成），近年因肝癌復發不堪折磨，今早離家前往大路後一組屋走廊懸樑自盡，居民發現後馬上向警方報案。

死者兒子張展毓（33歲）說，父親多年前曾患肝癌，雖然抗癌成功，但近年舊病復發再度治療，期間因心臟問題而需裝上心臟起搏器輔助，而且半邊身體輕微中風，行動有些緩慢，但還能騎摩多、謀生與爬山。

他今日在太平間等候領出遺體時說，他與父親分開居住，上週還與父親結伴祭拜公公，今早接獲通知才知父親猝逝。

他說，父親近期沒向家人透露任何煩惱，因此不解父親為何會離家到附近組屋尋短。

據悉，死者兩、三週前曾向友人透露，左半邊身軀不時麻痺，惟昨天還如常和友人爬山與聚餐，對於他的突然離開，友人都相當驚訝。

死者早年與妻離異，育有2子1女，生前獨居在大英義園，並在立信花園的煮炒檔負責點菜工作，家屬將在威南雙溪峇甲老家辦喪。

曾在光大經營咖啡店 被稱光大成

張目成因曾在光大2樓經營咖啡店“成巴克”，而廣為人知，並稱他為光大成。

2010年8月3日，檳州發展機構子公司PDC Urus Setia，基於保安因素，將光大2樓泊車場的5個通道關閉，這也導致店鋪設在其中一個通道旁的“成巴克”，生意大跌。張目成在同年8月9日，在光大底樓舉大字報示威，向前來採訪的記者表達心聲。

期間，他陷入沮喪的情緒，並摘下眼鏡擦拭眼淚，然後從口袋里取出一個罐子，打開後把汽油淋在身上。當他伸手要取出打火機時，在場警員馬上前沖，將他制服，並扣上手銬。

較後，他被警員抬離現場，到光大3樓警局休息，之後再被送入檳城醫院治療。

PDC Urus Setia是基於檳州首長林冠英，早前在光大2樓泊車場，遭一名老翁大力拍肩膀後，才在聽取檳州警方的建議下，提升光大保安，並關閉2樓泊車場的5個通道。

人生沒有過不了的坎，請給自己多一次機會。若有解不開的心結，請聯絡：

心靈扶助協會

(Befrienders)03-7956 8144或03-7956 8145（24小時熱線）

http://www.befrienders. org.my .

檳城心靈扶助協會

熱線：04-281 5161 / 04-281 1108

星期一至四（4.00pm至12.00am）

星期五（4.00pm至隔天清早6.00am）

星期六及日（5.00pm至11.00pm）

輔導團體求助熱線

檀香愛心福利中心：04-6451141及04-6429429

D’Home精神健康協會：04-6434432

檳城心靈扶助社：04-2815161及04-2811108

或whastApp 011-56997687

檳城精神健康協會：04-2260811

檳城基督徒關怀協會：04-6567840

馬來西亞博愛輔導中心：04-2280709

溫馨苑：04-2109923和04-2109925

臉書：I-Life Suicide Prevention Campaign



what rhymes with avery