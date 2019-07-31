遭性騷擾 男人才犯罪 藍眼上議員：應立法免受女性誘惑

（八打靈再也31日訊）公正黨上議員英然建議政府，制定性騷擾法令保護男人免於受到女性誘惑而犯下性侵罪，在婦女社會中引起強烈不滿，要求他撤回言論，副部長楊巧雙更要求他向所有女性道歉。

英然今日在上議院參與辯論2019年伊斯蘭法律專業（聯邦直轄區）法案時指出，一些女性的行為讓男性受不了誘惑而犯錯，進而受到法律懲罰。

因此，他要求部长提呈性骚扰法令，保护男性以免受到女性以行动、言语和衣著所诱惑，进而发生乱伦、性侵、性骚扰等。

“我們要求首相署負責掌管宗教事務的部長慕加希考慮推行能夠確保男性安全的法令，國家才會和平。”

更甚的是，上議院副主席阿都拉哈林不但贊同，還回應這是一個“好的觀點”。

上議院副主席贊同

只是，慕加希在總結時並沒有回應英然的建議。

大馬人民之聲執行董事塞瓦多來沙米要求英然，立即公開道歉收回言論。

他發文告表示，上述言論無異於倡導肇事者無罪論，卻把責任推到受害人身上，更令人震驚的是，上議院主席或其他的上議員沒有立即譴責英然。

“一名上議員可以說出這番話，可見上議院內的上議員們在性別平等的暴力及性別歧視方面是充滿無知和冷漠。”

伊斯蘭姐妹會和社會運動份子艾薇呼籲英然，不要把男性的態度和行為歸咎於女性的責任。

女性行動協會（AWAM）也投訴當局沒有認真看待性騷擾的問題，甚至嘲笑投訴者。

楊巧雙促向所有女性道歉

婦女與家庭發展部副部長楊巧雙認為，英然應該向所有女性道歉，並呼吁所有人不要再歸咎於受害者的衣著，許多女性也穿得很密實，還是成為性騷擾和性侵的目標。

她說，一些案件中，受害者是嬰兒和小孩，他們不懂如何引誘男性，可是卻慘遭毒手。

“上天沒有製造出禽獸一般的男性，男性獲得決定、思考和自我克制的權力。也有男性被其他男性性侵，這是什麼誘惑？”